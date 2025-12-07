قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"شكرا لك يا مصر".. "الخليج" الكويتية تشيد بالإنجازات غير المسبوقة في عهد الرئيس السيسي
بعد حبس المتهمين.. والد السباح يوسف لـ صدى البلد: أحد المتسابقين لاحظ غرق نجلي.. والحكام تجاهلوا التحذير
مفيش غلق للمدارس.. الصحة: الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية
مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح تفتح الباب أمام رحيله في الشتاء للسعودية
H1N1.. وزير الصحة يكشف عن نوع فيروس الانفلونزا الموجود في مصر
وزير الأوقاف يفتتح دورة تدريبية لأئمة ماليزيا بمسجد مصر الكبير
انطلاق منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين .. غدا
نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية ويصف المرحلة الثانية من اتفاق غزة بالصعبة| تفاصيل
وزير خارجية قطر: علاقتنا بحماس بدأت بطلب أمريكي وكل المساعدات إلى غزة بتنسيق مع إسرائيل
نتنياهو: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى لاتفاق غزة والثانية أكثر صعوبة
أحمد سعد: مررت بأوقات بدون أموال وطُردت صغيرًا.. وقررت الحفاظ على حلمي
الحكومة: تفعيل آليات التصدي للشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر الأخبار الكاذبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | صور رسمية لهواتف سامسونج Galaxy S26 تؤكد أكبر إعادة تصميم.. مقاضاة يوتيوبر شهير بعد خنق روبوت في بث مباشر

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:


شاهد.. صور رسمية لهواتف سامسونج Galaxy S26 تؤكد أكبر إعادة تصميم
 

استمر مسلسل التسريبات حول سلسلة Galaxy S26 لعدة أشهر، حيث كانت جميع الصور الموثوقة تشير إلى تغيير كبير في التصميم.


الروبوت هياخد حقه بالقانون.. مقاضاة يوتيوبر شهير بعد خنق الرجل الآلي في بث مباشر
 

في حادثة طريفة وغير مسبوقة، قام فريق Social Robotics، المسؤول عن الروبوت Rizzbot، برفع دعوى قضائية ضد منشئ المحتوى الشهير IShowSpeed (الذي يدعي داريون جيسون واتكينز جونيور)، بعد أن قام خلال بث مباشر جمع بينهما بإلحاق "أضرار لا يمكن إصلاحها" بالروبوت البشري Rizzbot.


ميتا تستحوذ على شركة ناشئة في مجال أجهزة الذكاء الاصطناعي


أعلنت شركة ميتا Meta، عبر موقعها الإلكتروني عن استحواذها على شركة Limitless الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي كانت تعرف سابقا باسم Rewind.

OpenAI في ورطة.. تباطؤ نمو مستخدمي ChatGPT مع تزايد المنافسة

أظهرت بيانات جديدة من شركة Sensor Tower المتخصصة في استخبارات السوق أن نمو ChatGPT قد بدأ في التباطؤ، رغم أن روبوت الدردشة الذكي المملوك لشركة OpenAI لا يزال يتربع على قمة السوق.

صفقة بمليارات الدولارات تهز عالم البث.. نتفليكس تستحوذ على وارنر براذرز

في واحدة من أكبر الصفقات التي شهدها عالم البث المباشر، أعلنت شركة نتفليكس Netflix، يوم الجمعة عن استحواذها على شركة وارنر براذرز Warner Bros، بقيمة 82.7 مليار دولار أمريكي.

بيربلكسيتى تواجه أزمة قانونية.. وسائل إعلام شهيرة ترفع دعوى لانتهاك حقوق النشر

تواجه شركة "بيربلكسيتى" Perplexity، الناشئة في مجال البحث بالذكاء الاصطناعي أزمة قانونية بعد أن رفعت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الجمعة دعوى قضائية ضدها، متهمة إياها بانتهاك حقوق الطبع والنشر.

خليك زي المحترفين.. 7 ميزات في واتساب لازم تستخدمها دلوقتي

رغم أن تطبيق "واتساب" WhatsApp، يعتبر الخيار الرئيسي لتبادل الرسائل في الكثير من البلدان، إلا أن هناك العديد من الخصائص المدمجة في التطبيق التي يجهلها كثيرون، رغم استخدامها اليومي.

قبل ما تشتريه.. 4 أسباب تجعلك تفكر مرتين قبل اقتناء Galaxy S23
 

رغم أن Galaxy S23 كان هاتفا رائدا في فئته عندما تم إطلاقه قبل عامين، إلا أنه في 2025 لا يزال يعاني من بعض العيوب الواضحة مقارنة بالهواتف الرائدة الحديثة. 

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

درع تشرنوبل النووي

تحذير..درع تشرنوبل النووي يفقد قدرته على الاحتواء

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

بدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي في 13 محافظة .. غداً

عداد الكهرباء

هل يمكن اخذ العداد لسكن جديد؟ مرفق الكهرباء يجيب

ترشيحاتنا

بيراميدز

بيراميدز يشكو ثلاثي التحكيم سيد منير ومحمد العتباني ومحمود رشدي

بيراميدز

بيراميدز يشكو ثلاثي التحكيم سيد منير ومحمد العتباني ومحمود رشدي

محمد صلاح

أسطورة .. محمود تريزيجيه يدعم محمد صلاح عبر ستوري

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد