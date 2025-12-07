أخبار التكنولوجيا | صور رسمية لهواتف سامسونج Galaxy S26 تؤكد أكبر إعادة تصميم.. مقاضاة يوتيوبر شهير بعد خنق روبوت في بث مباشر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

استمر مسلسل التسريبات حول سلسلة Galaxy S26 لعدة أشهر، حيث كانت جميع الصور الموثوقة تشير إلى تغيير كبير في التصميم.

في حادثة طريفة وغير مسبوقة، قام فريق Social Robotics، المسؤول عن الروبوت Rizzbot، برفع دعوى قضائية ضد منشئ المحتوى الشهير IShowSpeed (الذي يدعي داريون جيسون واتكينز جونيور)، بعد أن قام خلال بث مباشر جمع بينهما بإلحاق "أضرار لا يمكن إصلاحها" بالروبوت البشري Rizzbot.



أعلنت شركة ميتا Meta، عبر موقعها الإلكتروني عن استحواذها على شركة Limitless الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي كانت تعرف سابقا باسم Rewind.

OpenAI في ورطة.. تباطؤ نمو مستخدمي ChatGPT مع تزايد المنافسة

أظهرت بيانات جديدة من شركة Sensor Tower المتخصصة في استخبارات السوق أن نمو ChatGPT قد بدأ في التباطؤ، رغم أن روبوت الدردشة الذكي المملوك لشركة OpenAI لا يزال يتربع على قمة السوق.

في واحدة من أكبر الصفقات التي شهدها عالم البث المباشر، أعلنت شركة نتفليكس Netflix، يوم الجمعة عن استحواذها على شركة وارنر براذرز Warner Bros، بقيمة 82.7 مليار دولار أمريكي.

تواجه شركة "بيربلكسيتى" Perplexity، الناشئة في مجال البحث بالذكاء الاصطناعي أزمة قانونية بعد أن رفعت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الجمعة دعوى قضائية ضدها، متهمة إياها بانتهاك حقوق الطبع والنشر.

رغم أن تطبيق "واتساب" WhatsApp، يعتبر الخيار الرئيسي لتبادل الرسائل في الكثير من البلدان، إلا أن هناك العديد من الخصائص المدمجة في التطبيق التي يجهلها كثيرون، رغم استخدامها اليومي.

قبل ما تشتريه.. 4 أسباب تجعلك تفكر مرتين قبل اقتناء Galaxy S23



رغم أن Galaxy S23 كان هاتفا رائدا في فئته عندما تم إطلاقه قبل عامين، إلا أنه في 2025 لا يزال يعاني من بعض العيوب الواضحة مقارنة بالهواتف الرائدة الحديثة.