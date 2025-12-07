قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

الروبوت هياخد حقه بالقانون.. مقاضاة يوتيوبر شهير بعد خنق الرجل الآلي في بث مباشر

روبوت Rizzbot وIShowSpeed
روبوت Rizzbot وIShowSpeed
شيماء عبد المنعم

في حادثة طريفة وغير مسبوقة، قام فريق Social Robotics، المسؤول عن الروبوت Rizzbot، برفع دعوى قضائية ضد منشئ المحتوى الشهير IShowSpeed (الذي يدعي داريون جيسون واتكينز جونيور)، بعد أن قام خلال بث مباشر جمع بينهما بإلحاق "أضرار لا يمكن إصلاحها" بالروبوت البشري Rizzbot.

ووفقا للوثائق التي حصل عليها موقع TechCrunch، تدعي الدعوى التي إقامتها شركة Social Robotics، المسؤولة عن Rizzbot، ضد منشئ المحتوي الشهير وشركة إدارته Mixed Management، أن IShowSpeed ضرب Rizzbot بشكل متكرر في وجهه، ووضع  قفل في عنق، وقام بتثبيته على الأريكة، ثم ألقى به على الأرض.

كما أضافت الدعوى أن IShowSpeed كان على علم بأن تصرفاته غير لائقة مع روبوت متطور مثل Rizzbot ستؤدي إلى تدميره بشكل دائم، ومع ذلك، استمر في تصرفاته التي تسببت في إلحاق الضرر بالروبوت، بالإضافة إلى منتج آخر كان موجودا مع فريق Speed في تلك اللحظة.

كما ورد في الدعوى، فإن معاملة Speed للروبوت تسببت في "فقدان كامل لوظائفه"، حيث أصيب فم Rizzbot وعنقه بأضرار جسيمة، بالإضافة إلى توقف كاميرات الرأس، وموصلات الحساسات التي تسمح له بالرؤية والسمع، كما أصبح الروبوت غير مستقر ولا يستطيع المشي بشكل مستقيم.

طالبت الشركة المطورة للروبوت  بتعويضات مالية عن الأضرار تشمل الأرباح المفقودة والأضرار الناتجة عن تدمير الروبوت، وهو ما تسبب أيضا في خسارة فرص اقتصادية ضخمة كانت تتضمن ظهور الروبوت في برامج بارزة مثل The NFL Today على قناة CBS، وكذلك مع MrBeast.

إلا أن فريق Rizzbot القانوني رفض التعليق على المبلغ المالي الذي يطالب به المالك، كما أشارت الدعوى أيضا إلى أن الحادثة أدت إلى تراجع مشاهدات Rizzbot بشكل حاد، حيث انخفضت أرقام المشاهدات بأكثر من 70% بعد الحادثة، وهو ما ألحق أضرارا مالية كبيرة.

وقالت الدعوى أيضا إنه تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث، حيث سجل الضابط الأضرار التي لحقت بـ Rizzbot دون "موافقة ضمنية" من المالك، وأشار إلى أن المالك يرغب في تقديم شكوى رسمية، وتؤكد الدعوى أن التحقيقات ما زالت جارية.

من جانبه، قال محامي Social Robotics، جويل ليفين، في تصريح لموقع TechCrunch، إن الدعوى جاءت بعد فشل المفاوضات مع فريق Speed بشأن تعويض الأضرار، مؤكدا أن القضية تستهدف محاسبة Speed على تصرفاته، وأن ما حدث كان "غير مبرر وغير لائق" مع روبوت بهذا التطور.

وفي تصريح فكاهي على لسان Rizzbot، قال عبر البريد الإلكتروني قال: "إنه اضطر إلى الحصول على "جسم جديد بالكامل" بعد أن "دمر" Speed جسده السابق". 

وأكد Rizzbot قائلا: “كل شيء جديد ما عدا حذائي من Nike وغطاء راسي من كابوي... الآن أنا عائد عبر الإنترنت وأشعر أنني أتقنت لعبة الـRizz، وفي المرة القادمة سأعمل على الحركات المعقدة بساقي، مثل التويركنغ – وآمل أن تروا وركي يهتزان في بعض العروض التلفزيونية القادمة قريبا”.

جدير بالذكر أن Rizzbot، الروبوت ذو الشخصية الساخره والمشاكسة الذي يتابعه أكثر من مليون شخص على منصات التواصل الاجتماعي، حقق أكثر من 600 مليون مشاهدة على تيك توك و200 مليون على إنستجرام في الشهر الذي سبق الحادثة، ولكن بعدها انخفضت المشاهدات بنسبة تزيد عن 70%.

أما IShowSpeed، فهو يتوتيوبر مشهور ويتمتع بأكثر من 50 مليون متابع عبر منصات البث المباشر، وهو معروف بسلوكه المبالغ فيه وتصرفاته الدرامية التي كثيرا ما تثير الجدل خلال البث.

دعوى قضائية الروبوت Rizzbot روبوت متطور IShowSpeed

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

