الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفًا بتهم التجسس على الولايات المتحدة وإسرائيل
افحصوها قبل الشراء.. تحذيرات من عيوب خطيرة في السيارات المستعملة
عمرو سلامة يُحذّر: غياب الزمالك سيقتل متعة الدوري المصري.. لهذه الأسباب
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص لأمطار متفرقة ورياح
وزير الخارجية يؤكد من الدوحة أهمية وقف إطلاق النار في السودان ودعم الاستقرار الإقليمي
مصادر إسرائيلية: ترامب يوصي نتنياهو بالتحول للدبلوماسية
غدًا.. محاكمة المتهم بالاعتداء على طلاب مدرسة الإسكندرية للغات
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي ببلقاس بالدقهلية
نفسي أجيب آيفون.. تفاصيل صادمة خلال محاكمة عامل بالسرقة في السلام
أونروا: تشخيص 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد
رئيس الوزراء يبحث مع وزيري الإنتاج الحربي والبترول مستجدات العمل وخطط التطوير
222 ألف طن صادرات غذائية و490 ألف طن واردات.. تقرير أسبوعي يكشف حركة الغذاء في مصر
ميتا تستحوذ على شركة ناشئة في مجال أجهزة الذكاء الاصطناعي

ميتا
ميتا
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة ميتا Meta، عبر موقعها الإلكتروني عن استحواذها على شركة Limitless الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي كانت تعرف سابقا باسم Rewind.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، أكدت الشركة،التي طورت قلادة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسجيل المحادثات، أنها ستتوقف عن بيع أجهزتها المادية، لكنها ستستمر في دعم عملائها الحاليين لمدة عام.

وبحسب البيان، لن يحتاج العملاء إلى دفع رسوم اشتراك بعد الآن، وسيتم نقلهم إلى خطة "Unlimited" في الوقت الحالي.

كما سيتم إيقاف بعض الوظائف الأخرى، بما في ذلك برنامج Rewind غير المتعلق بالقلادة، الذي كان يسجل أنشطة المستخدمين على سطح المكتب ويحولها إلى سجل قابل للبحث.

يشار إلى أن شركة Limitless تأسست بواسطة بريت بيجيك و دان سيروكر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة Optimizely، وقامت بتحويل مسارها العام الماضي لتصبح شركة مصنعة للأجهزة الذكية، مقدمة قلادة Limitless الذكية بسعر 99 دولارا. 

كانت القلادة قابلة للارتداء مثل الميكروفون اللاسلكي أو كعقد، هذه القلادة كانت واحدة من العديد من الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في السوق، مثل قلادة Friend التي لم تحظ بقبول واسع.

وفقا لإعلان Limitless، تشارك الشركة رؤية “ميتا” في "جلب الذكاء الخارق الشخصي للجميع"، والتي تتضمن تطوير الأجهزة القابلة للارتداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي. 

وفي الوقت الحالي، تتركز جهود “ميتا” على تطوير نظارات الواقع المعزز أو الذكاء الاصطناعي، مثل نظارات Ray-Ban Meta و Oakley Meta، بالإضافة إلى نظارات Meta Ray-Ban Display الذكية. 

وأوضحت Limitless أنها ستساهم في تحقيق هذه الرؤية، مما يعني على الأرجح دعم منتجات “ميتا” الحالية، وليس إضافة قلادة ذكية إلى مجموعتها.

وذكرت الشركة أن المنافسة المتزايدة في السوق جعلت من الصعب عليها الاستمرار، خاصة مع دخول الشركات الكبرى مثل OpenAI و “ميتا” في مجال تصنيع الأجهزة الذكية أيضا.

بدورها، أرسلت “ميتا” بيانا عبر البريد الإلكتروني إلى TechCrunch قالت فيه: "نحن متحمسون لانضمام Limitless إلى “ميتا” للمساعدة في تسريع عملنا لبناء أجهزة قابلة للارتداء مدعومة بالذكاء الاصطناعي". 

ولم تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل حول خططها المستقبلية، سوى أن الفريق سيعمل ضمن منظمة الأجهزة القابلة للارتداء في Reality Labs.

وفيما يتعلق بالعملاء الحاليين، قالت Limitless إنها ستوفر لهم وسيلة لتصدير بياناتهم، أو يمكنهم اختيار حذف بياناتهم من التطبيق.

جدير بالذكر أن الشركة قد تمكنت من جمع أكثر من 33 مليون دولار من الاستثمارات من مجموعة من المستثمرين البارزين مثل a16z و First Round Capital و NEA.

ميتا شركة ناشئة Limitless الذكاء الاصطناعي

