قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق أعمال التسجيل فى عمومية نقابة المحامين | صور
تقارير عالمية: حقبة سياحية استثنائية بانتظار مصر واليابان وفيتنام في 2026
مصر: دور الأونروا يظل محوريا ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله
أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة
أسعار الدولار اليوم السبت 6-12-2025
بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية
أذكار الصباح مكتوبة.. كلمات تحصنك وتبارك فى رزقك فاغتنمها
مصر في المونديال.. العميد: جاهزون.. أبوريدة: مفيش مباريات سهلة.. وأبوزهرة : نمتلك مقومات المنافسة
أسعار الذهب في مصر اليوم 6 ديسمبر 2025
تنظمه القبائل العربية..سباق مرماح الخيول السنوي في قرية بنبان بأسوان |شاهد
الخارجية الأمريكية: مباحثات مستمرة بين واشنطن وكييف لإنهاء حرب أوكرانيا
مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قرار غامض بخفض ميزانية الميتافيرس 30%.. ماذا يحدث داخل ميتا؟

ميتا
ميتا
شيماء عبد المنعم

أفادت وكالة بلومبرج، نقلا عن مصادر مطلعة، أن شركة ميتا Meta، تدرس إجراء تخفيضات كبيرة في ميزانية قسم الميتافيرس، قد تصل إلى نحو 30%.

وتشير التقارير إلى أن هذه التخفيضات ستشمل أيضا موجة جديدة من عمليات تسريح الموظفين.

ميتا تعتزم خفض ميزانية الميتافيرس بنسبة قد تصل إلى 30%

وإن مضت الشركة في تنفيذ هذه الخطوة، فسينظر إليها كدليل إضافي على تراجع الاهتمام بمنصات الواقع الافتراضي مثل Horizon Worlds، إلى جانب انخفاض الإقبال على أجهزة الواقع الافتراضي التي تنتجها الشركة، سواء من قبل المستخدمين أو العاملين في القطاع التقني عموما.

ومنذ تغيير العلامة التجارية للشركة في عام 2021، واجهت ميتا شكوكا مستمرة من المستثمرين بشأن حجم الإنفاق على مشاريع الميتافيرس، والتي تتكبد خسائر بمليارات الدولارات كل ربع سنة.

وفي المقابل، حققت مبادرات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي ونظارات الواقع المعزز نتائج أفضل، رغم استمرار مخاوف المستثمرين من ارتفاع تكلفة خططها الاستثمارية.

ورغم ذلك، شهد سهم ميتا ارتفاعا عقب صدور التقرير، ولم ترد الشركة على طلب التعليق حتى الآن.

جدير بالذكر أن شركة ميتا تمكنت مؤخرا من تجاوز اختبار مصيري لأعمالها، بعدما قضت محكمة أمريكية بعدم امتلاك الشركة لاحتكار في سوق شبكات التواصل الاجتماعي.

وجاءت القضية بناء على دعوى قدمتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC، والتي كان من الممكن أن تجبر الشركة على فصل إنستجرام و واتساب عن شركتها الأم. 

وأشار القاضي في حكمه إلى أن “الوضع قد تغير بشكل ملحوظ منذ خمس سنوات فقط، عندما رفعت لجنة التجارة الفيدرالية هذه الدعوى”، مستشهدا بصعود تيك توك كدليل على وجود منافسة فعالة في سوق الشبكات الاجتماعية. 

ميتا الميتافيرس الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

محمود الخطيب وعمرو اديب

عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي

حسام حسن وإبراهيم حسن

طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

منتخب مصر

تاريخ مواجهات مصر أمام بلجيكا وإيران ونيوزيلندا قبل كأس العالم 2026

اللافتات

الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول

محمد شوقي

محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر

ترشيحاتنا

سارة سلامة

سارة سلامة تحتفل بعيد ميلادها في أحدث ظهور | شاهد

فيلم الست

بطولة منى زكي.. تفاصيل العرض الخاص لفيلم «الست» اليوم

عمرو يوسف

إيرادات الأفلام أمس.. فرحة عمرو يوسف وصدمة أحمد حاتم

بالصور

طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

طلاب الحملة
طلاب الحملة
طلاب الحملة

لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل

لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟.. دراسات تكشف أسبابًا لم تكن معلومة

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟

الغذاء الملون | 10 عادات تبطئ شيخوخة البشرة.. خبراء يكشفون سر شباب المرأة في 2025

عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد