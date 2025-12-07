قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يوسف الحسيني يقوم بتجربة حية لها.. رئيس مصنع قادر يكشف تفاصيل سيارة ميني بورش الكهربائية
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل من البيت.. الرابط والخطوات
وزير الإسكان: ما حدث خلال 10 سنوات الماضية يمثل تنمية عمرانية شاملة
الكشف والعلاج مجانا.. فحص 1081 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ
وزير الإسكان: 3 جامعات تعمل في مدينة العلمين الجديدة وبها طلاب وأعضاء هيئة تدريس
آخر تحديث.. أسعار الذهب مساء اليوم الأحد
مش مجرد لاعب ده قصه كفاح واسم مصر.. عمرو الليثي يدعم صلاح برسالة مؤثرة
سعر الذهب الآن.. تراجع طفيف لعيار 21 وتوقعات بصعود قياسي نحو 5000 دولار
لا تخافوا.. وزير الشباب يوجه رسالة للسباحين واللاعبين
طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية
كأس عاصمة مصر| أحمد ربيع يواصل الغياب عن الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سامسونج تسرب تصميم سلسلة Galaxy S26 .. هكذا تبدو هواتف 2026 الرائدة

احمد الشريف

سربت سامسونج دون قصد – عبر برمجياتها الداخلية – أوضح نظرة حتى الآن على تصميم سلسلة هواتف Galaxy S26، كاشفة عن توجه ثابت نحو توحيد لغة التصميم في هواتفها الرائدة المقبلة. 

جاء التسريب من داخل واجهة One UI 8.5، ما يمنح هذه الصور وزنًا أكبر بكثير من الرندرات غير الرسمية السابقة.

صور من داخل One UI 8.5 تكشف المستور

التقرير يذكر أن صورًا رسمية أشبه بالرندرات التسويقية عُثر عليها داخل ملفات One UI 8.5، وهي تُظهر ثلاثة أجهزة تحمل الأسماء الكودية M1 وM2 وM3. 

ارتبطت هذه الأسماء سابقًا بتسريبات سلسلة Galaxy S26، حيث يشير M1 وM2 إلى النسختين الأساسية وPlus، بينما يرمز M3 إلى Galaxy S26 Ultra الأعلى مواصفات. 

جزيرة كاميرات عمودية موحّدة في S26 و+S26

تبيّن الصور أن هاتفي Galaxy S26 وGalaxy S26+ سيحصلان على جزيرة كاميرات عمودية مكوّنة من ثلاث عدسات مصطفة في خط واحد في الخلف. العدسات مدمجة داخل وحدات دائرية ضمن مستطيل بصري واحد، في أسلوب قريب جدًا مما رأيناه في Galaxy Z Fold 7 وGalaxy S25 Edge وبعض هواتف Galaxy A الجديدة، ما يعزّز هوية تصميمية واحدة لعائلة سامسونج. 

Galaxy S26 Ultra… مزيد من المستشعرات لنظام تصوير أقوى

أما Galaxy S26 Ultra، فيظهر في الصور بجزيرة كاميرات عمودية أيضًا، لكن مع مستشعرين إضافيين موضوعين بجانب الصف الرئيسي من العدسات. 

يوحي هذا الترتيب بإعداد تصوير أكثر تعقيدًا في نسخة Ultra، مع احتمال وجود عدسات زوم متعددة ومستشعرات مساعدة للتركيز أو العمق أو قياس الألوان، لترسيخ مكانته كخيار التصوير الأهم في السلسلة. 

توحيد لغة التصميم في عائلة سامسونج

يوضح التقرير أن هذا التوجه ليس معزولًا، بل يأتي ضمن إستراتيجية أوسع لتوحيد شكل الكاميرات والظهر عبر خطوط سامسونج المختلفة. 

فبدل أن يبدو كل خط (S، Z، A) بتصميم مختلف جذريًا، تتحرك الشركة نحو هوية متسقة تجعل هواتفها قابلة للتعرّف من النظرة الأولى، على غرار ما تفعله آبل مع سلسلة iPhone. 

التسريب يؤكد دقة الرندرات السابقة

الرندرات غير الرسمية التي نشرها مسرّبون موثوقون خلال الأشهر الماضية كانت قد أشارت بالفعل إلى تصميم مشابه لسلسلة Galaxy S26. 

الجديد في هذا التسريب أن الصور هذه المرة خرجت من برمجيات سامسونج نفسها، ما يجعل من شبه المؤكد أن ما نراه قريب جدًا من التصميم النهائي المنتظر عند الإطلاق. 

ماذا يعني هذا لمنافسة 2026؟

يرى التقرير أن سامسونج تراهن في سلسلة Galaxy S26 على فلسفة “التطوير الهادئ” في التصميم، مع الحفاظ على هوية واضحة بدلاً من المخاطرة بتغيير جذري في الشكل. 

يترك هذا هامش الابتكار الأكبر للكاميرا والعتاد الداخلي والبرمجيات، بينما يصبح التصميم الخارجي جزءًا من لغة بصرية طويلة الأمد تنافس بها سامسونج آبل وجوجل في ذاكرة المستخدم البصرية.

البحث عن تمساح

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

