سامسونج تسرب تصميم سلسلة Galaxy S26 .. هكذا تبدو هواتف 2026 الرائدة

سربت سامسونج دون قصد – عبر برمجياتها الداخلية – أوضح نظرة حتى الآن على تصميم سلسلة هواتف Galaxy S26، كاشفة عن توجه ثابت نحو توحيد لغة التصميم في هواتفها الرائدة المقبلة.

جاء التسريب من داخل واجهة One UI 8.5، ما يمنح هذه الصور وزنًا أكبر بكثير من الرندرات غير الرسمية السابقة.

صور من داخل One UI 8.5 تكشف المستور

التقرير يذكر أن صورًا رسمية أشبه بالرندرات التسويقية عُثر عليها داخل ملفات One UI 8.5، وهي تُظهر ثلاثة أجهزة تحمل الأسماء الكودية M1 وM2 وM3.

ارتبطت هذه الأسماء سابقًا بتسريبات سلسلة Galaxy S26، حيث يشير M1 وM2 إلى النسختين الأساسية وPlus، بينما يرمز M3 إلى Galaxy S26 Ultra الأعلى مواصفات.

جزيرة كاميرات عمودية موحّدة في S26 و+S26

تبيّن الصور أن هاتفي Galaxy S26 وGalaxy S26+ سيحصلان على جزيرة كاميرات عمودية مكوّنة من ثلاث عدسات مصطفة في خط واحد في الخلف. العدسات مدمجة داخل وحدات دائرية ضمن مستطيل بصري واحد، في أسلوب قريب جدًا مما رأيناه في Galaxy Z Fold 7 وGalaxy S25 Edge وبعض هواتف Galaxy A الجديدة، ما يعزّز هوية تصميمية واحدة لعائلة سامسونج.

Galaxy S26 Ultra… مزيد من المستشعرات لنظام تصوير أقوى

أما Galaxy S26 Ultra، فيظهر في الصور بجزيرة كاميرات عمودية أيضًا، لكن مع مستشعرين إضافيين موضوعين بجانب الصف الرئيسي من العدسات.

يوحي هذا الترتيب بإعداد تصوير أكثر تعقيدًا في نسخة Ultra، مع احتمال وجود عدسات زوم متعددة ومستشعرات مساعدة للتركيز أو العمق أو قياس الألوان، لترسيخ مكانته كخيار التصوير الأهم في السلسلة.

توحيد لغة التصميم في عائلة سامسونج

يوضح التقرير أن هذا التوجه ليس معزولًا، بل يأتي ضمن إستراتيجية أوسع لتوحيد شكل الكاميرات والظهر عبر خطوط سامسونج المختلفة.

فبدل أن يبدو كل خط (S، Z، A) بتصميم مختلف جذريًا، تتحرك الشركة نحو هوية متسقة تجعل هواتفها قابلة للتعرّف من النظرة الأولى، على غرار ما تفعله آبل مع سلسلة iPhone.

التسريب يؤكد دقة الرندرات السابقة

الرندرات غير الرسمية التي نشرها مسرّبون موثوقون خلال الأشهر الماضية كانت قد أشارت بالفعل إلى تصميم مشابه لسلسلة Galaxy S26.

الجديد في هذا التسريب أن الصور هذه المرة خرجت من برمجيات سامسونج نفسها، ما يجعل من شبه المؤكد أن ما نراه قريب جدًا من التصميم النهائي المنتظر عند الإطلاق.

ماذا يعني هذا لمنافسة 2026؟

يرى التقرير أن سامسونج تراهن في سلسلة Galaxy S26 على فلسفة “التطوير الهادئ” في التصميم، مع الحفاظ على هوية واضحة بدلاً من المخاطرة بتغيير جذري في الشكل.

يترك هذا هامش الابتكار الأكبر للكاميرا والعتاد الداخلي والبرمجيات، بينما يصبح التصميم الخارجي جزءًا من لغة بصرية طويلة الأمد تنافس بها سامسونج آبل وجوجل في ذاكرة المستخدم البصرية.