قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء توضح معنى إسباغ الوضوء وحكم استعمال الماء الدافئ في الشتاء
سعر أشهر عيار ذهب اليوم الجمعة 5-12-2025
مسار 2030.. الحكومة تراجع استقرار الاقتصاد الكلي وتُسرع التيسيرات الجمركية
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة تضرب بعض المحافظات ورياح محملة بالأتربة
ما الدعاء الذي لا يرد يوم الجمعة؟.. آية تقيك المصائب وتنصرك
أمريكا تطلق تحذيرا من المستوى الرابع وتدعو مواطنيها لمغادرة فنزويلا فورا
حكم ترك صلاة الجمعة بسبب النوم.. الإفتاء تنصح بـ 3 أمور
الأنبا توماس يترأس رياضة صوم الميلاد لكهنة الإيبارشيّة
سعر الدولار اليوم 5-12-2025
ما حكم مطالبة الإنسان بحقه مع عدم حاجته له لعلمه بمماطلة الغريم؟
ماذا يحدث عندما تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟.. 3 عجائب فورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا |نجاح iPhone 17 يهدد هيمنة سامسونج عالميا لأول مرة منذ 14 عاما.. وان بلس تكشف عن هاتف قوي بأداء جبار وبطارية 8300 م.أمبير

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

مفاجأة سامسونج .. هاتف Galaxy Z TriFold يربك حسابات المنافسين
 

تعد سامسونج من أبرز الشركات في سوق الهواتف القابلة للطي، إذ يواصل Galaxy Z Fold 7 تحقيق نجاحات واسعة بفضل التحسينات الكبيرة التي يقدمها، وتستحوذ الشركةعلى حصة كبيرة من هذه الفئة في السوق، حيث لا يتوفر منافسوها المباشرون، ما يجعلها عمليا بلا منافس هناك.


ظهور قاتل هواتف سامسونج.. Nubia Fold وFlip3 يغيران قواعد اللعبة
 

أطلقت علامة نوبيا Nubia التجارية، التابعة لشركة ZTE هاتفين جديدين قابلين للطي في اليابان، في خطوة تهدف إلى تعزيز وجودها في سوق الأجهزة القابلة للطي من خلال طرح نموذجين مختلفين يلبيان احتياجات شرائح متنوعة من المستخدمين. 

آبل على أعتاب التاريخ.. نجاح iPhone 17 يهدد هيمنة سامسونج لأول مرة منذ 14 عاما

تشير أحدث التوقعات الصادرة عن Counterpoint Research إلى أن شركة آبل على وشك تحقيق رقم قياسي جديد في سوق الهواتف الذكية العالمي، حيث يتوقع أن تتجاوز شحناتها لشركة سامسونج في عام 2025، مدفوعة بالأداء القوي لسلسلة iPhone 17 الجديدة.

وان بلس تكشف عن OnePlus Ace 6T.. هاتف قوي بأداء جبار وبطارية 8300 م.أمبير
 

بعد أسابيع من التشويق، أعلنت شركة وان بلس OnePlus، رسميا عن هاتف OnePlus Ace 6T في الصين، ليكون أول هاتف يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 الجديد.

iPhone 17 يشعل المنافسة.. ارتفاع شحنات الهواتف الذكية 1.5% رغم التحديات

تتجه شركة آبل إلى تحقيق عام قياسي في شحنات الهواتف الذكية لعام 2025، لكن من المتوقع أن تنخفض الشحنات العالمية في 2026 بسبب ارتفاع تكاليف شرائح الذاكرة التي تدفع متوسط أسعار البيع إلى مستويات قياسية، وفقا لتقرير شركة الأبحاث IDC.

سامسونج تكشف عن معالج Exynos 2600 لهاتف Galaxy S26 الجديد

كشفت شركة سامسونج رسميا عن معالجها الجديد Exynos 2600، بعد نشرها مقطعا تشويقيا على يوتيوب يؤكد قدوم الشريحة قريبا مع أداء "استثنائي".

بطارية ضخمة وشاشة عملاقة .. هاتف بوكو C85 5G ينطلق بأسعار مذهلة

كشفت شركة بوكو POCO، عن استعدادها لإطلاق هاتفها الجديد POCO C85 5G في الهند، حيث بدأت الشركة بالفعل في مشاركة التشويقات الرسمية للجهاز، من المقرر أن يتم الكشف عنه رسميا في 9 ديسمبر.

تحديث ضخم من وان بلس .. أندرويد 16 يصل لهذا الهاتف الرائد

بدأت شركة وان بلس OnePlus، بإطلاق تحديث OxygenOS 16 المبني على أندرويد 16 لهاتف OnePlus 11 الذي تم إطلاقه عام 2023، مواصلة بذلك سلسلة التحديثات لهواتفها السابقة مثل OnePlus 13 وOnePlus 12 وOnePlus Open.

Neo يغير قواعد اللعبة.. نورتون تكشف عن المتصفح الأكثر أمانا وذكاء في العالم

تتصاعد المنافسة في سباق متصفحات الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ، حيث تحظى شركات مثل OpenAI وPerplexity باهتمام واسع بمتصفحاتها التي تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي وتقدم تجربة "وكيل ذكي".

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشعة الفتاة بوسي

شربوا المقلب .. حكاية تعاطف المواطنين مع بِشعة بوسي قبل رقص كيداهم

نقيب المهندسين

نقيب المهندسين يقر زيادة جديدة في المعاشات لمواجهة الأعباء الاقتصادية

صورة ارشيفية

منخفض قطبي يقترب ويضع البلاد على حافة موجة صقيع

أسعار كروت الشحن

حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

حسن شحاته

فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

استخراج تراخيص البناء

استلام في 40 يومًا .. خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح

السير بنيامين سليد

فرصة للعيش في قصر عتيق وحياة مترفة.. مليونير يبحث عن عروس لإنجاب وريث

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي

الدفاع الإسرائيلية تستعد لتقليص مطالبها بزيادة الميزانية

وزير الدفاع الإسرائيلي

إسرائيل.. الاتفاق مع الخزانة يحدد ميزانية الدفاع 2026 بـ112 مليار شيكل

الكنيست

ميزانية إسرائيل 2026.. تفاهمات مع معظم الوزارات وتعثر في ملف الدفاع

بالصور

أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

جمال وشياكة.. دينا فؤاد تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

أزمة الام الروسية وطفلها

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

محمد صلاح

ظهور غريب.. سر قناع محمد صلاح وجلوسه على دكة البدلاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد