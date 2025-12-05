أخبار التكنولوجيا |نجاح iPhone 17 يهدد هيمنة سامسونج عالميا لأول مرة منذ 14 عاما.. وان بلس تكشف عن هاتف قوي بأداء جبار وبطارية 8300 م.أمبير

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تعد سامسونج من أبرز الشركات في سوق الهواتف القابلة للطي، إذ يواصل Galaxy Z Fold 7 تحقيق نجاحات واسعة بفضل التحسينات الكبيرة التي يقدمها، وتستحوذ الشركةعلى حصة كبيرة من هذه الفئة في السوق، حيث لا يتوفر منافسوها المباشرون، ما يجعلها عمليا بلا منافس هناك.



ظهور قاتل هواتف سامسونج.. Nubia Fold وFlip3 يغيران قواعد اللعبة



أطلقت علامة نوبيا Nubia التجارية، التابعة لشركة ZTE هاتفين جديدين قابلين للطي في اليابان، في خطوة تهدف إلى تعزيز وجودها في سوق الأجهزة القابلة للطي من خلال طرح نموذجين مختلفين يلبيان احتياجات شرائح متنوعة من المستخدمين.

تشير أحدث التوقعات الصادرة عن Counterpoint Research إلى أن شركة آبل على وشك تحقيق رقم قياسي جديد في سوق الهواتف الذكية العالمي، حيث يتوقع أن تتجاوز شحناتها لشركة سامسونج في عام 2025، مدفوعة بالأداء القوي لسلسلة iPhone 17 الجديدة.

بعد أسابيع من التشويق، أعلنت شركة وان بلس OnePlus، رسميا عن هاتف OnePlus Ace 6T في الصين، ليكون أول هاتف يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 الجديد.

تتجه شركة آبل إلى تحقيق عام قياسي في شحنات الهواتف الذكية لعام 2025، لكن من المتوقع أن تنخفض الشحنات العالمية في 2026 بسبب ارتفاع تكاليف شرائح الذاكرة التي تدفع متوسط أسعار البيع إلى مستويات قياسية، وفقا لتقرير شركة الأبحاث IDC.

كشفت شركة سامسونج رسميا عن معالجها الجديد Exynos 2600، بعد نشرها مقطعا تشويقيا على يوتيوب يؤكد قدوم الشريحة قريبا مع أداء "استثنائي".

كشفت شركة بوكو POCO، عن استعدادها لإطلاق هاتفها الجديد POCO C85 5G في الهند، حيث بدأت الشركة بالفعل في مشاركة التشويقات الرسمية للجهاز، من المقرر أن يتم الكشف عنه رسميا في 9 ديسمبر.

بدأت شركة وان بلس OnePlus، بإطلاق تحديث OxygenOS 16 المبني على أندرويد 16 لهاتف OnePlus 11 الذي تم إطلاقه عام 2023، مواصلة بذلك سلسلة التحديثات لهواتفها السابقة مثل OnePlus 13 وOnePlus 12 وOnePlus Open.

تتصاعد المنافسة في سباق متصفحات الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ، حيث تحظى شركات مثل OpenAI وPerplexity باهتمام واسع بمتصفحاتها التي تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي وتقدم تجربة "وكيل ذكي".