الصحة العالمية: مصرع 114 شخصا في غارات على روضة أطفال بكردفان

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن 114 شخصا، بينهم 63 طفلا، قتلوا في ضربات "عبثية" على مستشفى في جنوب كردفان بالسودان يوم الخميس الماضي، ودعا إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس : إن "الضربات المتكررة في ولاية جنوب كردفان السودانية أصابت روضة أطفال، وثلاث مرات على الأقل، مستشفى كالوجي الريفي القريب، مما أسفر عن مقتل 114 شخصا، من بينهم 63 طفلا، وإصابة 35 شخصا".



وأشار عصام الدين السيد، رئيس وحدة كالوجي الإدارية، عبر اتصال إنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، إن الهجوم الذي وقع الخميس تضمن ثلاث ضربات، "أولا على روضة أطفال، ثم مستشفى، ومرة ​​ثالثة عندما حاول الناس إنقاذ الأطفال".

وألقى باللوم في الهجوم على قوات الدعم السريع وحليفها الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، التي تسيطر على معظم جنوب كردفان وأجزاء من ولاية النيل الأزرق.

ومنذ أبريل 2023، انخرط الجيش وقوات الدعم السريع في صراع أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح ما يقرب من 12 مليون شخص.

وتظل عملية التحقق المستقلة في كردفان صعبة بسبب ضعف الاتصالات وتقييد الوصول وانعدام الأمن المستمر ولا يزال العدد الدقيق للقتلى في هجوم كالوجي غير واضح.