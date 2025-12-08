قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد واقعة سرقة مجوهرات بـ102 مليون دولار.. فضيحة جديدة تضرب متحف اللوفر بإتلاف مئات الكتب النادرة
الجمعية العمومية للزمالك تنعقد غدًا بمناقشة الميزانية وخطة إنشاء فرع أسيوط الجديدة
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
كله فيلر وعمليات تجميل.. بشار الأسد يسخر من بوتين في تسريبات جديدة
كيف تستثمر مدخراتك من بين 4 صناديق استثمارية .. بنك مصر يجيب
علامات استفهام.. مصير غامص لـ 4 نجوم بـ الأهلي في ميركاتو الشتاء
أخبار العالم

الصحة العالمية: مصرع 114 شخصا في غارات على روضة أطفال بكردفان

أوضاع مأساوية في السودان
أوضاع مأساوية في السودان
محمد على

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن 114 شخصا، بينهم 63 طفلا، قتلوا في ضربات "عبثية" على مستشفى في جنوب كردفان بالسودان يوم الخميس الماضي، ودعا إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس : إن "الضربات المتكررة في ولاية جنوب كردفان السودانية أصابت روضة أطفال، وثلاث مرات على الأقل، مستشفى كالوجي الريفي القريب، مما أسفر عن مقتل 114 شخصا، من بينهم 63 طفلا، وإصابة 35 شخصا".


وأشار عصام الدين السيد، رئيس وحدة كالوجي الإدارية، عبر اتصال إنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، إن الهجوم الذي وقع الخميس تضمن ثلاث ضربات، "أولا على روضة أطفال، ثم مستشفى، ومرة ​​ثالثة عندما حاول الناس إنقاذ الأطفال".

وألقى باللوم في الهجوم على قوات الدعم السريع وحليفها الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، التي تسيطر على معظم جنوب كردفان وأجزاء من ولاية النيل الأزرق.

ومنذ أبريل 2023، انخرط الجيش وقوات الدعم السريع  في صراع أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح ما يقرب من 12 مليون شخص.

وتظل عملية التحقق المستقلة في كردفان صعبة بسبب ضعف الاتصالات وتقييد الوصول وانعدام الأمن المستمر ولا يزال العدد الدقيق للقتلى في هجوم كالوجي غير واضح.

نازحين من بلدتي بارا وأم دم حاج ولاية شمال كردفان السودان ومستشفى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عبثية جنوب كردفان جيبريسوس تيدروس أدهانوم جيبريسوس روضة أطفال

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

أحمد شريف

مهاجم الزمالك يحيي ذكري خطيبته الراحلة: ذكراك ثابتة في قلبي

محادثات السلام بين روسيا و أوكرانيا تحرز تقدما ملحوظا.. و أوكرانيا تبحث الضمانات الأمريكية

محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا تحرز تقدما.. وبحث الضمانات الأمريكية

الدولية للصليب الأحمر

الدولية للصليب الأحمر: استهداف العاملين في المجال الإنساني غير مقبول

المملكة السعودية و سلطنة عمان

السعودية تدعو سلطنة عمان للمشاركة في إكسبو الرياض

صحة الشرقية تنفذ قوافل الخير.. كشف وعلاج مجاني لـ 18 ألف مواطن

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء.. ستفاجأ بالنتيجة

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

