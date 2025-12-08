توقف جزئي للرحلات عبر مطار عدن باليمن







ذكر مصدر مسؤول بوزارة النقل اليمنية أن سبب توقف رحلات الخطوط اليمنية في مطار عدن الدولي يعود إلى أسباب فنية خارجة عن الإرادة حيث توقفت الحركة الجوية بشكل جزئي اليوم عبر مطار عدن الدولي بعد إلغاء عدد من الرحلات .

قال المصدر "إن شركة طيران اليمنية ألغت عددا من الرحلات الجوية من وإلى مطار عدن الدولي، بسبب عدم صدور تصاريح الهبوط والإقلاع من قبل قيادة التحالف الذي تقوده السعودية، ما أدى إلى إرباك مئات المسافرين".

أشار إلى أن العديد من المسافرين غادروا المطار عائدين إلى منازلهم بعد انتظار استمر لساعات. وحتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من الجهات المعنية حول أسباب الإيقاف.

ويأتي ذلك بالتزامن مع خروج مظاهرات واسعة في محافظتي عدن وحضرموت، استجابة لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي، للمطالبة بدعم خيار انفصال جنوب اليمن عن شماله وإقامة "الدولة الجنوبية".

وكانت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي سيطرت في الأيام الماضية على أجزاء واسعة من محافظة حضرموت التي تشكل ثلث مساحة اليمن، كما أعلنت تلك القوات سيطرتها على مواقع في محافظة المهرة، شرقي البلاد.