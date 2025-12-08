قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

السفير الباكستاني بالقاهرة يؤكد أهمية ربط ميناء جوادر بمنطقة قناة السويس

أهمية ضخمة لمنطقة قناة السويس
أهمية ضخمة لمنطقة قناة السويس
محمد على

تسعى باكستان لربط نفسها أكثر بمصر عبر عدة مسارات وفق ما جاء على لسان السفير الباكستاني بالقاهرة وهو الأمر الذي رحبت به مصر.

جاء ذلك في مقترح ربط ميناء جوادر الباكستاني بمنطقة قناة السويس الاقتصادية وإطلاق ممر اقتصادي استراتيجي مشترك بين باكستان ومصر.

قال  السفير الباكستاني لدى القاهرة، عامر شوكت، أن ميناء جوادر يمثل نقطة اتصال ممتازة بين غرب الصين وآسيا الوسطى وبقية العالم، مما يعزز أهمية هذا الربط المقترح.


وأكد السفير الباكستاني، في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، على عمق العلاقات متعددة الجوانب بين البلدين، والتي تشمل الجوانب التاريخية والثقافية، بالإضافة إلى أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الاقتصاد والدفاع والاستثمار.

شدّد السفير على أن التجارة مع إفريقيا والشرق الأوسط تحتل صدارة أولويات باكستان، مشيرًا إلى أن بلاده تركز حاليًّا على التجارة، والاقتصاد، والدفاع، والاستثمار. ولإبراز هذا الاهتمام، نظّمت باكستان معرضًا في القاهرة لعرض منتجاتها على عدد من الدول الإفريقية.

وفي سياق التعاون الدولي، أشار السفير إلى أن مجموعة الدول الإسلامية الثماني النامية (D-8) تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مؤكدًا على ضرورة تقليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء، واستغلال الأسواق الكبيرة للمنتجات الحلال، وإشراك القطاع الخاص لتبادل الفرص التجارية تحت رعاية الحكومات.

وأكد السفير أن باكستان تحافظ على علاقات قوية ومتوازنة مع جميع شركائها، بما في ذلك الدول العربية والغربية والصين والولايات المتحدة وروسيا، دون أن تكون علاقتها مع طرف على حساب طرف آخر.

باكستان السفير علاقات قوية الدول العربية والغربية الصين والولايات المتحدة الولايات المتحدة وروسيا مصر السفير الباكستاني لدى القاهرة قناة السويس

