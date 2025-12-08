إدارة ترامب تعتزم إطلاق برنامج مساعدات زراعية بقيمة 12 مليار دولار

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان عن برنامج واسع النطاق للمساعدات الزراعية بقيمة 12 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز دعم المزارعين الذين يواجهون ضغوطًا متزايدة نتيجة تراجع أسعار المحاصيل وتداعيات السياسات التجارية الراهنة.



وذكرت وكالة "بلومبرج"، نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن البرنامج سيتضمن تخصيص ما يصل إلى 11 مليار دولار على شكل مدفوعات مباشرة لمرة واحدة لمزارعي المحاصيل، وذلك ضمن البرنامج الجديد الذي استحدثته وزارة الزراعة تحت اسم برنامج المساعدات الجسرية للمزارعين.



وسيجري توجيه الجزء المتبقي من الحزمة لدعم المحاصيل غير المشمولة ضمن البرنامج.



وتأتي هذه المساعدات في ظل استمرار حالة التململ داخل المجتمعات الزراعية من وتيرة المشتريات الصينية، إذ خفضت بكين وارداتها من السلع الزراعية الأمريكية في وقت سابق هذا العام ردا على تصاعد الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن.



ومن المنتظر أن يعلن الرئيس ترامب عن تفاصيل البرنامج خلال فعالية تعقد اليوم في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت واشنطن، بحضور ممثلين عن المزارعين، إلى جانب وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزيرة الزراعة بروك رولينز.



وتعرض القطاع الزراعي الأمريكي لضغوط ملحوظة خلال العام الجاري، لا سيما مع تقلص أسواق التصدير في عدد من المحاصيل، وفي مقدمتها فول الصويا، بعد تباطؤ المشتريات الصينية في وقت سابق.



ورغم تقليص الإدارة لبرامج الدعم الفيدرالية خلال الولاية الثانية للرئيس ترامب، فقد تضمن قانون الإنفاق الحكومي الذي أُقر مؤخرا مخصصات إضافية لتعزيز الدعم الموجه للمزارعين.



وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، بدأت الصين في زيادة مشترياتها تدريجيا عقب التوصل إلى اتفاق بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في أكتوبر الماضي، حيث سجلت بكين الشهر الماضي أكبر عملية شراء يومية لفول الصويا الأمريكي منذ عامين، فيما بلغ إجمالي الكميات المباعة منذ 30 أكتوبر نحو 2.25 مليون طن.



ومع ذلك، لا تزال هذه الكميات أدنى من المستهدف الذي أعلنته الولايات المتحدة، والمقدر بـ12 مليون طن بحلول نهاية فبراير، وهو الهدف الذي أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت مؤخرًا أن بكين تسير بخطى ثابتة لتحقيقه.