بعد الإعلان عن موعد افتتاح حديقة الحيوان.. كم سيكون سعر تذكرة الدخول؟

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة .. يترقب الجميع انتهاء أعمال التطوير وافتتاح حديقة الحيوان بعد عملية التجديد الشاملة التي تتم حالياً، لتتغير الحديقة كلياً بعد ربطها بحديقة الأورمان لتصبح أكبر وأضخم وعلى مستوى عالي ، لتقديم تجربة غير مسبوقة في تطوير الحديقة.

وبدأت أعمال تطوير حديقة الحيوان، في النصف الثاني من عام 2023 بهدف إعادة الحديقة إلى سابق عهدها، مع إضافة العديد من الخدمات الجديدة، وإمدادها بما ينقصها من حيوانات، مع الحفاظ على الطابع الأثري والتاريخي للمباني وبعض الممرات والأشجار والنباتات بها.

افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

ويتساءل الجميع عن سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان ، وموعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة ، وهل سيتم افتتاح الحديقة في2025 ؟ ..

موعد افتتاح حديقة الحيوان

أكد علاء فاروق وزير الزراعة، أن افتتاح حديقة الحيوان سيكون على مراحل بداية من افتتاح جزئى وتجريبى، قبل أن تفتح أبوابها للجمهور قبل نهاية العام المقبل 2025.

وكان من المقرر أن يكون الافتتاح التجريبي في شهر سبتمبر الماضي لكنه تأجل نتيجة عدم انتهاء كافة الأعمال المخططة.

افتتاح حديقة الحيوان

وبذلك من المقرر أن موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة رسمياً لن يكون قبل عام 2026، بعد اعتماد التطوير من الاتحاد الأفريقى لحدائق الحيوان، الذي يتابع عملية التطوير، ويتأكد من جاهزية الحيوانات وكامل المرافق لضمان تشغيل آمن وفعّال.

سعر تذاكر دخول حديقة الحيوان

وعن أسعار حديقة الحيوان، قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أنه بعد أعمال التطوير من المقرر أن تتم مراعاة مدى مناسبة السعر مع التكلفة، لكنه سيكون سعرا متوازنا، والتجربة ستكون مميزة ومختلفة عما كنا نشاهده سابقًا.

اسعار تذاكر حديقة الحيوان

كما أعلن الحمصاني، أن بدأ التشغيل التجريبي لحديقة الخيران سيكون العام المقبل ، وبذلك فإن افتتاح حديقة الحيوان بالحيزة سيكون رسمياً في 2026.

هل حديقة الحيوان مفتوحة الآن؟

مازالت عمليات التطوير والتجديد بالحديقة تعمل على قدم وساق بشكل يومي للانتهاء منها و الإعلان عن افتتاح حديقة الحيوان رسمياً، لكن الحديقة ليست مفتوحة أمام الجمهور حالياً نظراً لأعمال التطوير، ومن المقرر أن تفتح أبوابها لاستقبال الجمهور خلال العام المقبل .

افتتاح حديقة الحيوان

حديقة الحيوان تجربة جديدة كلياً

كما أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن التجربة الجديدة لحديقة الحيوان ستكون مختلفة كليا عما اعتاده الجمهور سابقا، وستشمل خدمات مضافة مثل متاجر الهدايا وتجربة أكثر سلاسة في التنقل بين المساحات المختلفة.

وأشار إلى أن النفق الذي يربط بين حديقة الحيوان و الأورمان سيحولهما معا إلى واحدة من أكبر الحدائق الواقعة داخل مدينة على مستوى العالم، ما يسهل حركة الزوار ويوسع المساحات المتاحة أمامهم.

وأكد أن جميع أعمال الترميم الخاصة بالمباني التاريخية والأشجار النادرة تتم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، حفاظا على القيمة التراثية التي تمتد لأكثر من 150 عاما، ووفقما استعرضته الشركة المطورة، من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للحديقتين خلال العام المقبل.

سعر تذكرة حديقة الحيوان

أقفاص جديدة وواسعة للحيوانات

وأكد «الحمصانى» أنه بعد انتهاء أعمال التطوير، ستتم مراعاة أفضل أساليب ونظم التشغيل والعرض فى حديقة الحيوان، مشيرًا إلى أن الأقفاص لن تكون ضيقة، مؤكدًا أن عملية التطوير ستكون فى صالح الحيوانات، موضحًا أنه أثناء عملية التطوير الحالية يتم نقل الحيوانات لأماكن مبيت مؤقتة، تراعى سلامتها لحين انتهاء الإنشاءات فى المناطق التي يقيمون فيها ومعتادون عليها.