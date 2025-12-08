الحكومة: أعمال تطوير حديقتي الحيوان والأورمان تجري بشكل شامل

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أعمال تطوير حديقتي الحيوان والأورمان تجري بشكل شامل بهدف إحياء الطابع التاريخي والتراثي للحديقتين مع تحديثهما وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن خطة التطوير تركز على تحسين تجربة الزائر عبر نظم إدارة وتشغيل حديثة، مع الحفاظ الكامل على الهوية التاريخية للمنطقتين، كما شدّد على أن جميع الحيوانات والطيور تخضع لمتابعة دقيقة من خبراء مختصين، ويتم نقلها مؤقتاً إلى أماكن آمنة تضمن عدم تأثرها بالإنشاءات الجارية إلى حين الانتهاء من التجديدات.

وأضاف الحمصاني أن مشروع التطوير يتضمن تغييراً جذرياً في طرق العرض، إذ لن تبقى الأقفاص التقليدية الضيقة كما كانت من قبل، بل سيتم تطبيق مفهوم حديث يتيح بيئات أوسع وأكثر ملاءمة للحيوانات.