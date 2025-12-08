حلمي طولان: بعتذر للجماهير المصرية إننا محققناش النتائج المطلوبة

علق حلمي طولان المظير الفني للمنتخب الثاني المصري على أداء المنتخب في مباريات كأس العرب.

منتخب مصر

وقال حلمي طولان عبر تصريحات إذاعيه: “أنا بعتذر للجماهير المصرية أننا محققناش النتائج المطلوبة.. وهما عارفين الظروف اللي قابلت المنتخب كويس”.

حلمي طولان

ويتجه حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني لكرة القدم، لإجراء تغييرات في تشكيلته الأساسية خلال مواجهة الأردن، المقررة غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة من عمر المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025.

ويضع طولان في حساباته ثلاثة لاعبين للدفع بهم في لقاء مصر والأردن، يتصدرهم كريم العراقي الظهير الأيمن، وميدو جابر الجناح الأيمن، إلى جانب محمد أفشة لاعب الوسط.

وجاء تفكير المدرب في إجراء هذه التغييرات بعد الأداء الرائع الذي قدمه الثلاثي كبدلاء في الشوط الثاني لمباراة مصر والإمارات، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، خلف الأردن المتصدر بـ6 نقاط، ويحتاج الفريق للفوز في المباراة الأخيرة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب.