الجمعية العمومية للزمالك تنعقد غدًا بمناقشة الميزانية وخطة إنشاء فرع أسيوط الجديدة
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
كله فيلر وعمليات تجميل.. بشار الأسد يسخر من بوتين في تسريبات جديدة
كيف تستثمر مدخراتك من بين 4 صناديق استثمارية .. بنك مصر يجيب
علامات استفهام.. مصير غامص لـ 4 نجوم بـ الأهلي في ميركاتو الشتاء
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالاسم ورقم البطاقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حلمي طولان: بعتذر للجماهير المصرية إننا محققناش النتائج المطلوبة

حلمي طولان
حلمي طولان
باسنتي ناجي

علق حلمي طولان المظير الفني للمنتخب الثاني المصري على أداء المنتخب في مباريات كأس العرب.

منتخب مصر 

وقال حلمي طولان عبر تصريحات إذاعيه: “أنا بعتذر للجماهير المصرية أننا محققناش النتائج المطلوبة.. وهما عارفين الظروف اللي قابلت المنتخب كويس”.

حلمي طولان 

ويتجه حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني لكرة القدم، لإجراء تغييرات في تشكيلته الأساسية خلال مواجهة الأردن، المقررة غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة من عمر المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025.

ويضع طولان في حساباته ثلاثة لاعبين للدفع بهم في لقاء مصر والأردن، يتصدرهم كريم العراقي الظهير الأيمن، وميدو جابر الجناح الأيمن، إلى جانب محمد أفشة لاعب الوسط.

وجاء تفكير المدرب في إجراء هذه التغييرات بعد الأداء الرائع الذي قدمه الثلاثي كبدلاء في الشوط الثاني لمباراة مصر والإمارات، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، خلف الأردن المتصدر بـ6 نقاط، ويحتاج الفريق للفوز في المباراة الأخيرة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب.

حلمي طولان المدير الفني للمنتخب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

أحمد شريف

مهاجم الزمالك يحيي ذكري خطيبته الراحلة: ذكراك ثابتة في قلبي

صورة أرشيفية

دون أسباب .. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مقر أونروا

صورة أرشيفية

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في محافظة قلقيلية .. واحتجاز جثمانه

أونروا

أونروا: إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة التي تنص على حرمة المقار الأممية

صحة الشرقية تنفذ قوافل الخير.. كشف وعلاج مجاني لـ 18 ألف مواطن

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء.. ستفاجأ بالنتيجة

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

