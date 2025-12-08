ناقد رياضي يعلق على اختيارات حلمي طولان لتشكيل المنتخب في كأس العرب

علق الناقد الرياضي عمرو عبدالله ، على اختيارات حلمي طولان في تشكيل المنتخب الوطني.

منتخب مصر

وقال عمر عبدالله عبر تصريحات إذاعيه: “خطة لعب المنتخب أمام الإمارات لم تناسب الأدوار اللي كان طالبها كابتن حلمي طولان من النني والسولية، وخلت عندنا فراغ كبير ومشكلة في وسط ملعب منتخب مصر ”.

حلمي طولان

ويتجه حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني لكرة القدم، لإجراء تغييرات في تشكيلته الأساسية خلال مواجهة الأردن، المقررة غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة من عمر المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025.

ويضع طولان في حساباته ثلاثة لاعبين للدفع بهم في لقاء مصر والأردن، يتصدرهم كريم العراقي الظهير الأيمن، وميدو جابر الجناح الأيمن، إلى جانب محمد أفشة لاعب الوسط.

وجاء تفكير المدرب في إجراء هذه التغييرات بعد الأداء الرائع الذي قدمه الثلاثي كبدلاء في الشوط الثاني لمباراة مصر والإمارات، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، خلف الأردن المتصدر بـ6 نقاط، ويحتاج الفريق للفوز في المباراة الأخيرة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب.