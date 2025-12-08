قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

انطلاق مبادرة شارك ونظف بالإسكندرية ضمن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع

مبادرة شارك ونظف بالإسكندرية
مبادرة شارك ونظف بالإسكندرية
أحمد بسيوني

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة، من خلال الادارة العامة للشباب مبادرة "شارك ونظف" ضمن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، وذلك بعدد من مراكز الشباب بالمحافظة.

وتأتي هذا المبادرة في إطار جهود مديرية الشباب والرياضة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية بين الشباب.

شهدت المبادرة مشاركة واسعة من الشباب والفتيات في مجموعة من أعمال الخدمة العامة، والتي شملت حملات نظافة وتجميل داخل وخارج المراكز، وصيانة وتهذيب المساحات الخضراء، ودهان الأسوار والمقاعد، ونشر رسائل توعوية حول أهمية التطوع وتأثيره في تنمية المجتمع.

وقد نُفذت فعاليات المبادرة بمراكز التنمية الشبابية الانفوشى - سموحة - العبور - التنمية الشبابية برج العرب الجديد - التنمية الشبابية الناصرية - المطار - بهيج - النصر - أبيس ٨ - أبيس ١٠ - طوسون.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف، مدير المديرية، أن مبادرة "شارك ونظف" تأتي ضمن خطة المديرية لدعم الأنشطة التطوعية التي تسهم في غرس روح المسؤولية والانتماء لدى الشباب، مشيدة بجهود المشاركين ودورهم الفعّال في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمراكز الشباب.

تاتي هذه الانشطة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بتفعيل كافه الانشطه وشغل أوقات الفراغ.

الاسكندرية الشباب والرياضة شارك ونظف صفاء الشريف مراكز الشباب

