لاعب الأهلي السابق يقود الهجوم.. تشكيل المغرب المتوقع أمام السعودية بكأس العرب

تختتم اليوم الإثنين مباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025 بقطر والتي تضم منتخبات المغرب والسعودية وعُمان وجزر القمر .



ويواجه مساء اليوم الإثنين منتخب المغرب نظيره السعودي على ملعب لوسيل في ختام الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.



ويدخل منتخب السعودية اللقاء متصدرًا للمجموعة بينما يحتل منتخب المغرب المركز الثاني فى دور المجموعات ببطولة كأس العرب بقطر 2025.



وتقام مباراة المغرب والسعودية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة علي أن يتم بث المباراة على بي ان سبورت المفتوحة وإم بي سي مصر.



ترتيب المجموعة الثانية من كأس العرب

السعودية 6 نقاط

المغرب 4 نقاط

عُمان نقطة واحدة

جزر القمر دون نقاط



تشكيل المغرب المتوقع أمام السعودية



حراسة المرمى: المهدي بنعبيد.



الدفاع: محمد بولكسوت – مروان سعدان – سفيان بوفتيني – حمزة الموساوي.



وسط الملعب: وليد الكرتي – محمد ربيع حريمات – أنس باش.



وفي الهجوم: كريم البركاوي – وليد أزارو – أمين زحزوح