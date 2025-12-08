مدبولي يحضر المؤتمر السنوى لممثلى المكاتب الاقليمية والقطرية لمنظمة الفاو

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء منذ قليل المؤتمر السنوى لممثلى المكاتب الاقليمية والقطرية لمنظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” بأحد فنادق العاصمة الجديدة.

واكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجل متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر ، بانخفاض من قراءة معدلة أكتوبر بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير.