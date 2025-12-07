موسع مدى السير .. صيحة كبرى في عالم السيارات

موسع مدى السير (Range Extender) من التجهيزات التقنية المهمة في عالم السيارات حاليًا، ويدور بشأنه الكثير من النقاشات؛ إذ يرى البعض بأنه يعد جسرًا أساسيًا نحو مستقبل السيارات الكهربائية، في حين يرى البعض الآخر أنه وسيلة مساعدة معقدة لإقناع المشكّكين في السيارات الكهربائية.

موسع مدى السير

وقال الخبير “شينج تشو”، من شركة “أليكس بارتنرز” للاستشارات الاستراتيجية في ميونخ، إن تقنية موسع مدى السير تشهد رواجا كبيرا في الصين بصفة خاصة؛ حيث تتمتع بنمو يصل إلى 50% كل عام، وعلى غرار ما يحدث لدى شركات السيارات في شنجهاي وبكين فإن المحرك المساعد للسيارات الكهربائية يحظى باهتمام كبير أيضًا لدى الشركات الغربية، حتى إن بعض العلامات التجارية أطلقت مشروعات مماثلة بالفعل.

تعزيز الاستخدام اليومي للسيارات الكهربائية

وأوضح الخبير “شينج تشو” أن أهمية موسع مدى السير تمكن في قدرته على تعزيز الاستخدام اليومي للسيارات الكهربائية بوضوح، وبالتالي سد الثغرات في البنية التحتية لمحطات الشحن، فبدلا من عمليات الشحن المتكرر أو التي تستغرق وقتًا طويلًا، فإنه يمكن للسيارات المزوّدة بموسع مدى السير التزود بالوقود التقليدي لتشغيل محرك الاحتراق الداخلي لتشغيل المولّد لشحن البطارية بالطاقة الكهربائية اللازمة وتشغيل المحرك الكهربائي، وفق دي بي إيه.

من هذا المنظور فإن موسع مدى السير يعد تطورًا إضافيًا للسيارات الهجينة القابلة للشحن Plug-in؛ حيث يتحمل المحرك الكهربائي مسؤولية دفع السيارة، في حين يعد محرك الاحتراق الداخلي وحدة مساعدة فقط، ولذلك فإن هذا المحرك يعتبر الخطوة المنطقية التالي نحو السيارة الكهربائية.

من جانبه، قال “تيانشو شين”، رئيس العمليات الدولية لشركة “ليب موتور” الصينية، إن محرك الاحتراق الداخلي يعمل في نطاق محسن، وبالتالي فهو أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، كما أن قائد السيارة يشعر بأنه يقود سيارة كهربائية، وقدّمت الشركة الصينية السيارة C10، والتي تعتبر من أوائل السيارات الجديدة المزودة بموسع مدى السير، وتتمتع هذه السيارة بنفس سلاسة نقل الطاقة، التي توفرها المحركات الكهربائية الخالصة، وتوفر تجربة قيادة هادئة.

مع ذلك، فإن فكرة موسع مدى السير ليست جديدة تمامًا؛ إذ قدّمت شركة بي إم دبليو الألمانية سيارتها i3 بمحرك ثنائي الأسطوانات بشكل اختياري وخزان وقود بسعة 9 لترات، وهو ما ساعد على زيادة مدى سير السيارة الصغيرة المصنوعة من ألياف الكربون من 200 إلى 330 كلم، كما صمم المطورون وحدة طاقة مدمجة لسيارتي أوبل Ampera وشيفروليه Volt.

بينما ظلت تقنية موسع مدى السير منتجا ثانويا في الأسواق الأوروبية مع هيمنة السيارات الهجينة Plug-in، إلا أنها لعبت دورا مختلفا في الأسواق الصينية.

وأوضح الخبير “شينج تشو” قائلا: “ينظر العملاء إلى السيارة في الصين من منظور القيادة الكهربائية، ولذلك فإنهم أعجبوا بمحرك الاحتراق الداخلي المساعد”.

ولا عجب أن تتطور مجموعة الموديلات تبعا لذلك؛ ففي عام 2020 قدمت ثلاث شركات صينية موديلا واحدًا مزودًا بموسع مدى السير، والآن تقدم 20 علامة تجارية أكثر من 50 موديلا مزودًا بموسع مدى السير، والعدد في ازدياد.

ونظرًا إلى انتشار هذه التقنية في الصين بدرجة كبيرة، فإن الشركات الصينية تطلق هذه الموديلات في الأسواق العالمية؛ إذ تقدم شركة ليب موتور سيارتها C10 حاليًا في الأسواق وتتيح للعملاء إمكانية الاختيار بين الموديل EV بمدى سير يصل إلى 425 كلم أو الموديل Range Extended Electric Vehicle بمدى سير إجمالي يصل إلى 974 كلم.

وأطلقت شركة “بي واي دي” الصينية سيارتها Seal 6 Touring الكهربائية والمزودة بموسع مدى السير، وفي وضع التشغيل يعمل محرك الاحتراق الداخلي لتوليد تيار كهربائي لتشغيل المحرك الكهربائي، وحين الضغط بقوة على دواسة الوقود يتحول النظام الهجين من التشغيل المتسلسل إلى التشغيل المتوازي، ويتم نقل قوة المحرك بسعة 5ر1 لتر إلى العجلات الأمامية مباشرة.

سيارات الطرق الوعرة الكبيرة

وتحظى تقنية موسع مدى السير بشعبية أكبر في سيارات الطرق الوعرة الكبيرة وذات الوزن الثقيل، مثل سيارة يانج وانج U8 الفاخرة أو سيارة MHero1 المهيبة، والتي سيتم إطلاقهما في الأسواق العالمية قريبا.

وشاركت شركة فولكس فاجن في هذا الاتجاه؛ حيث لم تكتف الشركة الألمانية بالإعلان على الموديلات المناسبة للصين في معرض شنجهاي الدولي للسيارات خلال فصل الربيع الماضي، ولكنها تعمل على تطوير موسع مدى السير لبقية الأسواق العالمية؛ إذ تم تأكيد طرح هذه التقنية في موديلات البيك آب والدفع الرباعي المخصصة للأسواق الأمريكية من العلامة التجارية Scout المعاد طرحها، من أجل توفير مدى السير اللازم حتى في المناطق الريفية.

وبالنسبة إلى الأسواق الأوروبية فلم يعد استعمال موسع مدى السير سرا؛ حيث كشفت شركة كوبرا الإسبانية والتابعة لمجموعة فولكس فاجن عن موديل جديد مزود بهذه التقنية خلال مشاركتها في فعاليا معرض ميونخ الدولي للسيارات خلال سبتمبر الماضي.

وتعتبر سيارة كوبرا Tindaya المصممة على غرار سيارة باتمان من أوائل الموديلات، التي تعتمد على بنية SSP من الجيل التالي، والتي تشتمل على موسع مدى السير بوصفها أحد التجهيزات القياسية، وعند فراغ شحنة بطارية السيارة الاختبارية بعد قطع مسافة 300 كلم يبدأ دور محرك الاحتراق الداخلي TSI بسعة 1.5 لتر، ويشغل مولدًا لإنتاج طاقة تكفي لقطع مسافة 700 كلم أخرى.