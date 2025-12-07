يوسف الحسيني يقوم بتجربة حية لها.. رئيس مصنع قادر يكشف تفاصيل سيارة ميني بورش الكهربائية

قام الإعلامي يوسف الحسيني بقيادة سيارة ميني بورش الكهربائية انتاج مصنع قادر للصناعات المتطورة، حيث أكد اللواء عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، أن السيارة بها نسبة مكون محلي بنسبة 40%، مشيرا إلى أن البطارية أهم شئ في السيارة الكهرباء، لذا يتم الإهتمام بتصنيعها

قال اللواء عمرو عبد العزيز، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أنه نعمل الأن على تسهيل ترخيص السيارة، مؤكدا انه نتعاون مع مركز بحوث السيارات وكليات الهندسة، مؤكدا أن السيارة مقبولة حتى الأن، وبمجرد الإنتهاء من ترخيصها سيتم طرحها.

وتابع رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، نأمل على منتصف 2026 أن يتم طرح السيارة بالأسواق المصرية.