تقطع 300 كيلو متر بشحنة واحدة.. رئيس مصنع قادر للصناعات المتطورة يكشف مميزات السيارة الكهرباء

أكد اللواء عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، أن المصنع عمل على إنتاج السيارات الكهرباء، مشيرا إلى أن بطارية السيارة تتراوح ما بين 200 لـ 300 مللي أمبير، ويمكنها أن تقطع مسافة 300 كيلو متر بشحنة واحدة.

قال اللواء عمرو عبد العزيز، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن السيارة يمكن شحنها من الداخل بوصلة كهرباء، مؤكدا أن سعر السيارة سيكون من 350 الف جنيه حتى 450 الف جنيه، وبها كاسيت وتحديد الخرائط وسرعة السيارة من 80 لـ 90 كيلو ويمكن استخدامها داخل المدن وليس على الطرق السريعة.



وتابع رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، أن هناك تعاون مع البنوك المصرية للعمل على تسويق السيارة.