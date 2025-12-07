شوط أول سلبي بين فلسطين وسوريا في كأس العرب

انتهى الشوط الأول من مباراة فلسطين وسوريا، بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

وشهد الشوط الأول سيطرة كبيرة من منتخب فلسطين ولكن لم تكلل الفرص بالنجاح.

وجاء تشكيل فلسطين بالكامل كالتالي:

الحارس: رامي حمادة.

الدفاع: مصعب البطاط - ميلاد تيرمانيني - محمد صالح - وجدي نبهان.

الوسط: عميد محاجنة - حامد حمدان - تامر صيام.

الهجوم: خالد النبريص - عدي الدباغ - زيد القنبر.

وجاء تشكيل سوريا كالتالي:

الحارس: إلياس هدايا.

الدفاع: أحمد فقا - عبد الرزاق محمد - خالد كردغلي - زكريا حنان.

الوسط: سيمون أمين - إلمار إبراهام - محمد الصلخدي.

الهجوم: محمود المواس -عمر خريبين - محمود الأسود.