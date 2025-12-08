الغلبة للأسود.. تاريخ مباريات السعودية والمغرب قبل لقاء كأس العرب الليلة

في قمة جديدة بين المنتخبات العربية .. يلتقي في السابعة مساء بتوقيت القاهرة منتخب السعودية مع المغرب في صدام قوى ومثير ضمن منافسات المجموعة الثانية لمنافسات بطولة كأس العرب التى تستضيفها قطر وتستمر حتي ١٨ ديسمبر الجاري .

وحسم منتخب السعودية تأهله الي الدور التاني بعد فوزه على عُمان 2-1 وجزر القمر 3-1، لكنه يأمل بالتشبث بالصدارة فى عاشر لقاء مع المغرب وتحقيق فوزه الرابع عليه.

تاريخ مباريات السعودية والمغرب

وسبق للمنتخبين أن التقيا 9 مرات كانت الغلبة فيها للمغرب الذى فاز فى أربع مباريات، مقابل ثلاث خسارات وتعادلين.

وكان المنتخب السعودى لعب مباراته الماضية بقيادة الفرنسى فرانسوا رودريجيز، مساعد مواطنه هيرفيه رونار الذى تزامنت المباراة مع حضوره قرعة كأس العالم 2026 فى الولايات المتحدة الامريكية.

وكشف رودريجيز فى المؤتمر الصحفى قبل المباراة أن فريقه يترقب عودة رونار وأنه هو سيقرر من سيشرك ومن سيرتاح اليوم خاصة بعد ان تم حسم بطاقة التأهل الي الدور التالي

ومن المتوقع ألا تبدأ السعودية بجميع لاعبيها الأساسيين بعد ضمان التأهل وإراحتهم للدور المقبل.

التأهل السادس للسعودية

وهذا التأهل السادس لمنتخب السعودية من دور المجموعات فى كأس العرب فى سابع مشاركة، إذ كان غادر البطولة من الدور الأول مرة واحدة فى النسخة الماضية التى استضافتها قطر أيضا.

أما منتخب المغرب الذى خرج بتعادل فى مباراته الأخيرة أمام عمان من دون أهداف، فيدخل المباراة بغياب مهاجمه عبد الرزاق حمدلله الذى تلقى بطاقة حمراء مباشرة أمام عُمان.

ويتعيّن على المغربيين تحقيق التعادل على الأقل لحسم التأهل على حساب عُمان التى تتمسك بالأمل أمام جزر القمر على ملعب 974.

ويحتاج منتخب عمان إلى الفوز على جزر القمر بفارق أكثر من هدفين وخسارة منتخب المغرب ليضمن مرافقة منتخب السعودية إلى دور الثمانية.