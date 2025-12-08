قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الإحتلال في قلقيلية

غزة
غزة
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الصحة الفلسطينية" باستشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في محافظة قلقيلية واحتجاز جثمانه.

قال العميد خالد عكاشة، الخبير في الشئون الاستراتيجية والأمن الإقليمي، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس مماطلة واضحة وتعطيلاً متعمداً لمسار تنفيذ اتفاق غزة، مشيرًا إلى أن هناك تعنتًا واضحًا ومراوغة من جانب إسرائيل تهدف إلى إطالة الفترة الزمنية وتعقيد الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

خطة الرئيس الأمريكي


وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، أضاف "عكاشة" أن الجانب الأمريكي يسعى بشكل حثيث لإنجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بغزة، إلا أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأخيرة، "تأتي في إطار توجيه رسائل للداخل الإسرائيلي أكثر من كونها تعكس الواقع الميداني".

وأوضح عكاشة، أن نتنياهو يسعى لتحقيق مكاسب سياسية، رغم أنه "لم يحقق أيًا من أهدافه العسكرية" في المنطقة.

الحرب الروسية الأوكرانية
وأشار "عكاشة"، إلى أن إسرائيل تستغل الانشغال الدولي، وخصوصًا من قبل الولايات المتحدة في الحرب الروسية الأوكرانية، لتجنب الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

ملف الانسحاب الإسرائيلي
واعتبر أن ملف الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة يشكل التحدي الأكبر في الوقت الحالي، وأنه أصبح محور تحركات وضغوط الوسطاء الدوليين.

وفيما يتعلق بموقف مصر، أكد "عكاشة" أن مصر لن تعقد أي لقاءات مع نتنياهو إلا إذا قدّم "دليلًا واضحًا على الجدية الكاملة في تنفيذ اتفاقية السلام والالتزام بمسار الاتفاق".

الصحة الفلسطينية الصحة فلسطين القاهرة الإخبارية

