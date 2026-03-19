سلاح الجو الإسرائيلي: هاجمنا منذ بدء الحرب أكثر من 2600 مكون حيوي في مشروع الصواريخ الإيراني

أكد سلاح الجو الإسرائيلي، أنهم هاجموا منذ بدء الحرب أكثر من 2600 مكون حيوي في مشروع الصواريخ الإيراني، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

أعلن نائب محافظ لرستان الإيرانية مقتل 12 شخصا وإصابة 116 آخرين في هجوم أمريكي إسرائيلي على مناطق سكنية في دورود غربي البلاد.

في سياق متصل، أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى تفعيل الدفاعات الجوية شرق طهران للتصدي لأهداف معادية في سماء العاصمة.

وذكر الإعلام الإيراني أنه سُمع دوي انفجار قوي وسط العاصمة طهران بالتزامن مع تحليق للمقاتلات في سماء العاصمة.

فيما أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 3 أشخاص لقتلهم عناصر من قوات الفرج.