تعرض سفينة تجارية لانفجار على بعد 40 ميلا من الميناء الحر في أبوظبي



أعلنت شركة أمبري للأمن البحري تعرض سفينة تجارية أبلغت عن وقوع انفجار على بعد نحو 40 ميلا إلى شمال غربي الميناء الحر في أبوظبي.

وذكرت أمبري للأمن البحري أن السفينة التجارية تم التخلي عنها بعد إصابتها بمقذوف على بعد 11 ميلا شرق خورفكان بالإمارات.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية تعرض سفينة لهجوم بقذيفة مجهولة فجر اليوم قبالة سواحل منطقة رأس لفان في قطر.

وشهدت قطر تصعيدًا أمنيًا خطيرًا بعد تعرض مدينة رأس لفان الصناعية لهجوم صاروخي، أسفر عن اندلاع حريق داخل أحد المواقع الحيوية، في تطور يعكس اتساع دائرة استهداف منشآت الطاقة في المنطقة.

وأفادت تقارير محلية نقلا عن قطر للطاقة، أن المدينة الصناعية تعرضت مساء اليوم لهجمات صاروخية، ما أدى إلى اشتعال النيران داخل أحد المرافق، وسط حالة استنفار واسعة لفرق الطوارئ.

وأكدت "قطر للطاقة" في بيانها أنها قامت بنشر فرق الاستجابة بشكل فوري لاحتواء الحريق في رأس لفان، مشيرة إلى أن النيران تسببت في أضرار جسيمة بالموقع المستهدف، إلا أنه لم يتم تسجيل أي وفيات نتيجة الهجوم.