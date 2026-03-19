قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة: فحص أكثر من 21.1 مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

أرشيفية
أرشيفية
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 21 مليونًا و105 آلاف و477 مواطنًا على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، منذ إطلاقها في سبتمبر 2021 وحتى الآن، في إنجاز بارز يعكس التزام الدولة بتقديم رعاية صحية وقائية مجانية وشاملة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تعمل عبر 3601 وحدة رعاية أولية منتشرة في جميع المحافظات، وتستهدف المواطنين فوق 40 عامًا، إضافة إلى الشباب من 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة، لضمان اكتشاف مبكر ورعاية عالية الجودة دون تكاليف.

الفحوصات التي يتم إجرائها 

وتشمل الفحوصات قياس ضغط الدم، السكر العشوائي والتراكمي، نسب الدهون، وظائف الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، مع جلسات توعية حول عوامل الخطورة وبرامج متابعة مخصصة، مما يعزز الوعي الصحي ويحد من المضاعفات. ويحصل المصابون بارتفاع ضغط الدم أو السكري على أدويتهم شهريًا مجانًا من الوحدة الصحية، بينما تُحال الحالات المعقدة فورًا إلى المستشفيات على نفقة الدولة لتقليل مخاطر الفشل الكلوي.

وتعتمد المبادرة على أحدث الإرشادات العالمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مع تدريب مستمر للأطقم الطبية وتكامل بين الرعاية الأولية والمتخصصة لضمان علاج كامل وفعال.

وناشد الدكتور حسام عبدالغفار المواطنين المعرضين للخطر -خاصة من يعانون ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو لديهم تاريخ عائلي- بالتوجه فورًا إلى أقرب وحدة صحية للاستفادة مجانًا من الخدمات، مؤكدًا أن الكشف المبكر هو السبيل الأمثل لتجنب المضاعفات الخطيرة، وأن صحة المواطنين تبقى أولوية قصوى للدولة المصرية.

الصحة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة الأمراض المزمنة الاعتلال الكلوي وزارة الصحة والسكان ضغط الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
المزيد