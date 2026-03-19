الصحة: المبادرات تقدم 654 ألف خدمة طبية عبر 791فرقة متحركة في رمضان

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن نجاح الفرق الطبية المتحركة في الوصول إلى أكثر من 654 ألف مواطن، وتقديم 654,523 خدمة طبية متنوعة عبر 791 فرقة منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الوزارة أن الإدارة المركزية لمبادرات الصحة العامة عملت طوال الشهر الكريم على تعزيز وصول الخدمات الصحية إلى أماكن التجمعات الرمضانية، مثل المساجد والميادين العامة، لتسهيل حصول المواطنين على الرعاية الوقائية بكل يسر وسهولة، خاصة في فترات الكثافة البشرية العالية.

حزمة متكاملة من المبادرات الرئاسية

وأشارت الوزارة إلى أن الخدمات المقدمة شملت حزمة متكاملة من المبادرات الرئاسية، منها الكشف المبكر عن الأورام السرطانية عبر تقييم عوامل الخطورة والفحوصات المعملية، إلى جانب الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي من خلال قياس الضغط والسكر وتحاليل الدهون ووظائف الكلى، بالإضافة إلى خدمات مبادرة دعم صحة المرأة التي تركز على الكشف المبكر عن سرطان الثدي بواسطة وحدات متنقلة مجهزة، مع التركيز على الفئات التي تزيد أعمارها عن 18 عامًا، حيث يتم توجيه المواطنين حسب نتائج الفحص الأولي إلى الإجراءات المناسبة، مما يساهم في اكتشاف الأمراض مبكرًا، وتقليل مضاعفاتها، إلى جانب نشر ثقافة الوقاية والوعي الصحي بين أفراد المجتمع.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، استمرار تكثيف هذه الجهود حتى انتهاء أيام الشهر الفضيل، مع توسيع نطاق التمركز ليشمل أكبر عدد من المناطق، لضمان تحقيق العدالة الصحية وإيصال خدمات المبادرات الرئاسية إلى كل مواطن، في إطار استراتيجية الدولة لبناء نظام صحي وقائي متكامل.