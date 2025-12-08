قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: شعار الفاو لهذا العام يؤكد أهمية التحرك الجماعي لتعزيز قدرة الدول على الصمود
البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
مدبولي يستمع لفيلم تسجيلي عن مبادرة منظمة الفاو للحفاظ على التراث الزراعي
سكران.. ضبط طالب بعد تحرشه بسيدة وإصابتها في القاهرة
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي في مستهل تعاملات اليوم
وفود الألكسو تزور المتحف المصري الكبير وتثني على عبقرية التصميم وإبداع المحتوى
تصاعد أزمة محمود بنتايج بين الزمالك.. ووكيله يهدد بنقل الملف إلى فيفا
محافظات

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لنخيل التمر بجامعة الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الأول لنخيل التمر تحت شعار "النخيل ثروة قومية" بكلية الزراعة – جامعة الوادي الجديد، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر 2025 بمبنى الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، بمشاركة عربية واسعة من المملكة العربية السعودية والعراق وليبيا والأردن، تونس. إلى جانب نخبة من الباحثين والمتخصصين من مصر.


وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، أن انعقاد المؤتمر الدولي الأول لنخيل التمر يمثل خطوة محورية نحو توطين صناعة التمور داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتعزيز دورها البحثي والعلمي والمجتمعي بما يخدم خطط الدولة في التنمية الزراعية والتوسع الأفقي، خاصة في ظل ما تمتلكه المحافظة من إمكانات واعدة تؤهلها لتكون مركزًا عالميًا لإنتاج وتصنيع وتصدير التمور.


كما رحّب طنطاوي بالوفود العربية المشاركة، مؤكدًا أن التعاون العلمي بين الدول العربية يفتح آفاقًا جديدة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
 

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يأتي تتويجًا لجهود الكلية والجامعة في دعم الدراسات المتخصصة في مجال النخيل، ويهدف إلى عرض أحدث الأبحاث التطبيقية والتكنولوجيات الحديثة في زراعة وإنتاج وصناعة التمور، إلى جانب تعزيز الشراكات البحثية بين المؤسسات المصرية والعربية والدولية.


وأشار كساب إلى أن محافظة الوادي الجديد تعد من أكبر المحافظات إنتاجًا للتمور، ما يجعل تطوير هذا القطاع ضرورة استراتيجية لدعم الاقتصاد المحلي والوطني.


كما يشمل المؤتمر جلسات علمية موسعة، وعروضًا بحثية، ولقاءات مفتوحة لبحث تجارب الدول المشاركة، بما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور وربطها بالأسواق الإقليمية والدولية.


وفي ختام الجلسة الافتتاحية، قامت إدارة المؤتمر بتقديم دروع الشكر والتقدير للشركات والمؤسسات الداعمة للمؤتمر، تقديرًا لدورها في رعاية فعاليات النسخة الأولى للمؤتمر الدولي لنخيل التمر، ودعمها المستمر لمسيرة البحث العلمي وخدمة المجتمع بمحافظة الوادي الجديد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد جامعة الوادي الجديد

