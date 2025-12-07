قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كأس العرب .. تونس تتقدم على قطر 1-0 فى الشوط الأول

منتخب تونس
منتخب تونس
حسن العمدة

تقدم منتخب تونس على قطر بهدف نظيف فى الشوط الأول، فى المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً على ملعب إستاد البيت فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس العرب 2025.

جاء هدف منتخب تونس فى الدقيقة 16، بعد عرضية أرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها سيف الدين الجزيري بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس بصعوبة لترتد وتجد متابعة من محمد علي بن رمضان بتسديدة وضعت الكرة داخل الشباك.

تشكيل منتخب تونس

حارس المرمى: دحمان 

خط الدفاع: مرياح، الجلاصي، الحدادي 

خط الوسط: بن علي، تقا، ساسي، بن رمضان، معلول 

في الهجوم: الجزيري، شواط 

ويجلس على دكة بدلاء تونس: بشير بن سعيد، نور الدين فرحاني، معتز النفاتي، مروان الصحراوي، محمد أمين بن حمديه، شهاب الجبالي، ريان عنان، نسيم دنداني، عمر العيوني 

تشكيل منتخب قطر الرسمي:

حراسة المرمى: مشعل برشم 

الدفاع سلطان البريك، محمد وعد، لوكاس مينديز، همام الأمين 

الوسط الدفاعي: أحمد فتحي، أيوب محمدالوسط الهجومي:

خط الوسط: الهاشمي الحسين، محمد مناعي، أحمد علاء الدينفي

 الهجوم: أكرم عفيف 

ويجلس على مقاعد البدلاء: 

شهاب الليثي، محمود أبو ندي، عيسى لائي، طارق سلمان، عبدالعزيز حاتم، جاسم جابر، إدميلسون جونيور، محمد مونتاري، خالد علي، يوسف أيمن، محمد خالد.


 

منتخب تونس منتخب قطر كأس العرب 2025 كأس العرب محمد علي بن رمضان

