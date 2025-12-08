الأمم المتحدة: هذا زمن الوحشية والإفلات من العقاب واللامبالاة

كشفت القاهرة الإخبارية، أن الأمم المتحدة، نددت اليوم الاثنين، بـ"لامبالاة" العالم حيال معاناة الملايين في أرجائه، لدى إطلاقها ندائها لجمع مساعدات إنسانية للعام 2026، والذي يبقى محدودًا هذه السنة بمواجهة التراجع الحاد في التمويل.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك لدى عرضه خطة تطمح لجمع 23 مليار دولار لمساعدة 87 مليون شخص في مواقع مثل غزة والسودان وهايتي وبورما وأوكرانيا: "هذا زمن من الوحشية والإفلات من العقاب واللامبالاة".

وباعترافها، فإن نداء الأمم المتحدة الذي تبلغ قيمته 23 مليار دولار سيؤدي إلى إقصاء عشرات الملايين من الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة، إذ أجبرها انخفاض الدعم على إعطاء الأولوية فقط للأشخاص الأكثر احتياجًا.

وتأتي تخفيضات التمويل على رأس التحديات الأخرى التي تواجهها وكالات الإغاثة، والتي تشمل المخاطر الأمنية التي يتعرض لها الموظفون في مناطق النزاع وعدم القدرة على الوصول إلى تلك المناطق.