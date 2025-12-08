ضبط 120 كيلو منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود مديرية الطب البيطري في ضبط كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة مكبرة بمركز مطوبس، تحت إشراف الدكتور إيهاب شكري، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ.

أسفرت الحملة عن ضبط 120 كجم منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للحد من تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.