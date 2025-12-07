رياضة كفر الشيخ تعلن نتائج دوري خماسي كرة القدم للمصالح الحكومية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، نتائج مباريات دوري خماسي كرة القدم للجان الرياضية بالمصالح الحكومية، التي تقام على ملعب نادي كفر الشيخ الرياضي، بمشاركة اللجان الرياضية من 24 جهة حكومية، للموسم الرياضي 2025/ 2024 برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الدوري يمر بدور المجموعات وقُسِّمت الفرق المشاركة إلى 6 مجموعات.

وأضاف: وأسفرت المنافسات حتى الآن عن صعود فرق "البنك الزراعي، البريد المصري، الضرائب العامة، الأزهر الشريف" إلى دور الثمانية، وتستمر التصفيات بين باقي الفرق مع انتظار أول المجموعات الرابعة والخامسة والسادسة وأعلى فريق، مركز ثانٍ على مستوى المجموعات الثلاث للصعود لدور الثمانية.

أشار «محروس» إلى أن الدوري يطبق قانون خماسي كرة القدم، بالتنسيق بين المديرية والاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة، وتلتزم الفرق بارتداء الزي الرياضي الموحد لكل فريق، مدة المباراة "20 دقيقة" على شوطين يتخللهما خمس دقائق راحة.

يقام دوري المصالح الحكومية بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة وخيري طلعت رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومتابعة التنفيذ هاني غمري مدير الاتحاد.

وتضم المجموعة الأولى فرق جهات "إدارة شباب كفر الشيخ، مديرية الزراعة، البنك الزراعي، التنظيم والإدارة". المجموعة الثانية "البريد، الضرائب العامة، إدارة شباب سيدي سالم، إدارة شباب قلين". المجموعة الثالثة تضم "الأزهر، إدارة شباب سيدي غازي، إدارة شباب بيلا، إدارة شباب فوه". المجموعة الرابعة "الصحة، المديرية المالية، محو الأمية". المجموعة الخامسة "المحافظة، طب البيطري، الطرق والنقل، إدارة شباب الرياض". المجموعة السادسة "المحكمة، السنترال، الإصلاح الزراعي، مجلس مدينة كفر الشيخ.