ابنة كفر الشيخ تحصد برونزية بطولة الجمهورية لتنس الطاولة .. صور

حصد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي المركز الثالث في بطولة الفرق بالإسماعيلية لتنس الطاولة بعد فوز روضة إبراهيم صلاح، لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ على الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية، التي أقيمت بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في منافسات تحت 11 سنة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

هنأ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللاعبة روضة إبراهيم على برونزية البطولة.

كما هنأ لاعبي المشروع القومي للموهبة الحاصلين على المركز الخامس وهم "ملك طارق سليم تحت 13 سنة، زياد مجدي الجمسي وعلي حسام السقا تحت 11 سنة" ضمن فريق المشروع القومي للموهبة، مرحلة مصر الأمل في إنجاز جديد يضاف لسجل تألق لاعبي المشروع القومي للموهبة بالمحافظة، منوهًا عن اقتراب موعد إعلان وزارة الشباب عن فتح باب التسجيل لانضمام لاعبين جدد للمشروع القومي بالمحافظة.

جاءت مشاركة أبطال "مصر الأمل" لاعبي المشروع القومي، بإشراف الدكتور أحمد مختار رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للموهبة، عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور حسام أبو سالم المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، مدربي الفريق أشرف رخا وندى أبو النور.