الشرع يحث السوريين على العمل معًا لإعادة بناء بلدهم في ذكرى عام على الإطاحة بالأسد

حث الرئيس أحمد

الشرع السوريين يوم الاثنين على العمل معًا لإعادة بناء بلدهم مع إحياء ذكرى مرور عام على الإطاحة بالحاكم الطويل بشار الأسد.

شن التحالف بقيادة الشرع هجومًا خاطفًا في أواخر نوفمبر من العام الماضي، واستولى على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر بعد ما يقرب من 14 عامًا من الحرب ووضع حدًا لأكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد الحديدي.

وقال بيان رئاسي، عقب صلاة الفجر في الجامع الأموي الشهير بدمشق، إن الشرع "أشاد بتضحيات وبطولات " الذين دخلوا دمشق.

وقال الشرع، مرتديًا الزي العسكري كما فعل عندما دخل العاصمة قبل عام، "إن المرحلة الحالية تتطلب توحيد جهود جميع المواطنين لبناء سوريا قوية وترسيخ استقرارها وصون سيادتها وتحقيق مستقبل يليق بتضحيات شعبها".

كما يحتفل السوريون منذ أواخر نوفمبر بالذكرى السنوية الأولى لبدء الهجوم، حيث بلغت الاحتفالات ذروتها يوم الاثنين في فعاليات في دمشق، بما في ذلك عرض عسكري وخطاب مقرر للشرع.

هز سفك الدماء الطائفي في معاقل الأقلية العلوية والدرزية في البلاد، إلى جانب العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، عملية الانتقال الهشة في البلاد.

في بيان، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن "ما ينتظرنا هو أكثر بكثير من مجرد انتقال سياسي؛ إنه فرصة لإعادة بناء المجتمعات الممزقة ورأب الانقسامات العميقة".