قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار غزيرة.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. فيديو
بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة
بعد الإعلان عن موعد افتتاح حديقة الحيوان.. كم سيكون سعر تذكرة الدخول؟
رئيس محكمة ديروط ونقابة المحامين يقفون دقيقة حدادا على وفاة المستشارين.. صور
إسرائيل تتجسس على القوات الأمريكية في كريات جات
شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة
إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
وزارة الدفاع الإسرائيلية: بدء العمل في بناء الجدار الأمني على الحدود الشرقية
أسامة الجوهري: العلاقات بين مصر والصين نموذج راسخ لشراكة استراتيجية شاملة
خاص.. توروب يوافق على رحيل مهاجم الأهلي في يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشرع يحث السوريين على العمل معًا لإعادة بناء بلدهم في ذكرى عام على الإطاحة بالأسد

الشرع
الشرع
محمد على

حث الرئيس أحمد

الشرع السوريين يوم الاثنين على العمل معًا لإعادة بناء بلدهم مع إحياء ذكرى مرور عام على الإطاحة بالحاكم الطويل بشار الأسد.

شن التحالف بقيادة الشرع هجومًا خاطفًا في أواخر نوفمبر من العام الماضي، واستولى على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر بعد ما يقرب من 14 عامًا من الحرب ووضع حدًا لأكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد الحديدي.

وقال بيان رئاسي، عقب صلاة الفجر في الجامع الأموي الشهير بدمشق، إن الشرع "أشاد بتضحيات وبطولات " الذين دخلوا دمشق.

وقال الشرع، مرتديًا الزي العسكري كما فعل عندما دخل العاصمة قبل عام، "إن المرحلة الحالية تتطلب توحيد جهود جميع المواطنين لبناء سوريا قوية وترسيخ استقرارها وصون سيادتها وتحقيق مستقبل يليق بتضحيات شعبها".

كما يحتفل السوريون منذ أواخر نوفمبر بالذكرى السنوية الأولى لبدء الهجوم، حيث بلغت الاحتفالات ذروتها يوم الاثنين في فعاليات في دمشق، بما في ذلك عرض عسكري وخطاب مقرر للشرع.

هز سفك الدماء الطائفي في معاقل الأقلية العلوية والدرزية في البلاد، إلى جانب العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، عملية الانتقال الهشة في البلاد.

في بيان، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن "ما ينتظرنا هو أكثر بكثير من مجرد انتقال سياسي؛ إنه فرصة لإعادة بناء المجتمعات الممزقة ورأب الانقسامات العميقة".

الشرع سوريا احتفال رحيل الأسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر يشارك في المؤتمر الختامي لمبادرة التعليم لمنع ومكافحة التطرف العنيف بالمغرب

مرصد الأزهر يشارك في المؤتمر الختامي لمبادرة مكافحة التطرف بالمغرب

وفد من المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن يزور عددا من المعالم بالعاصمة الجديدة

وفد من المسابقة العالمية للقرآن يزور المعالم الثقافية بالعاصمة الجديدة

خصال تضمن لك الجنة

6 خصال تضمن لك الجنة بوعد من النبي.. اغتنمها وداوم على فعلها

بالصور

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد