تفاصيل إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
محمد صلاح خارج مباراة ليفربول أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا
شيخ الأزهر: العقل الإسلامي في أبهى تجلياته يحتفظ لأوزبكستان بأعلى درجات التقدير
مسؤول إسرائيلي يحذر: حماس تتعافى بعد الحرب والمعركة القادمة قد تكون أشد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أستراليا.. حريق يدمر 16 منزلاً ويتسبب في وفاة رجل إطفاء

حرائق استراليا
حرائق استراليا
هاجر رزق

نشب حريق، انتشر سريعا في بداية الاسبوع، و دمر 16 منزلاً في منطقة الساحل الأوسط بولاية نيو ساوث ويلز باستراليا.

وفاة رجل إطفاء 

و أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الاثنين، أن رجل إطفاء لقي حتفه نتيجة سقوط شجرة عليه أثناء محاولته السيطرة على حريق دمر منازل وأحرق مساحات شاسعة من الغابات شمال سيدني.

و أفاد مسؤولون إن الرجل البالغ من العمر 59 عاماً أصيب بسكتة قلبية، وتوفي على الفور، حيث هرعت أطقم الطوارئ إلى الغابات بالقرب من بلدة بولاهديلاه الريفية الواقعة على بعد 200 كيلومتر إلى الشمال من سيدني، بعد ورود تقارير عن سقوط شجرة على رجل.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في بيان له: "الأخبار المفزعة تذكير مؤلم" بالأخطار التي يواجهها أفراد خدمات الطوارئ أثناء عملهم لحماية المنازل والعائلات، مضيفا: "نقدّر هذه الشجاعة كل يوم".


وحذرت السلطات من موسم حرائق الغابات خلال أشهر الصيف في أستراليا، من ديسمبر إلى فبراير، وسط تزايد احتمالات موجات الحرارة شديدة الارتفاع في مناطق واسعة من البلاد بعد عدة سنوات كانت هادئة نسبياً.

حريق استراليا الطوارئ الغابات نيو ساوث ويلز

