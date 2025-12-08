أستراليا.. حريق يدمر 16 منزلاً ويتسبب في وفاة رجل إطفاء

نشب حريق، انتشر سريعا في بداية الاسبوع، و دمر 16 منزلاً في منطقة الساحل الأوسط بولاية نيو ساوث ويلز باستراليا.

وفاة رجل إطفاء

و أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الاثنين، أن رجل إطفاء لقي حتفه نتيجة سقوط شجرة عليه أثناء محاولته السيطرة على حريق دمر منازل وأحرق مساحات شاسعة من الغابات شمال سيدني.

و أفاد مسؤولون إن الرجل البالغ من العمر 59 عاماً أصيب بسكتة قلبية، وتوفي على الفور، حيث هرعت أطقم الطوارئ إلى الغابات بالقرب من بلدة بولاهديلاه الريفية الواقعة على بعد 200 كيلومتر إلى الشمال من سيدني، بعد ورود تقارير عن سقوط شجرة على رجل.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في بيان له: "الأخبار المفزعة تذكير مؤلم" بالأخطار التي يواجهها أفراد خدمات الطوارئ أثناء عملهم لحماية المنازل والعائلات، مضيفا: "نقدّر هذه الشجاعة كل يوم".



وحذرت السلطات من موسم حرائق الغابات خلال أشهر الصيف في أستراليا، من ديسمبر إلى فبراير، وسط تزايد احتمالات موجات الحرارة شديدة الارتفاع في مناطق واسعة من البلاد بعد عدة سنوات كانت هادئة نسبياً.