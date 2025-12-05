قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفلاحين تحسم الجدل: لا عزوف عن زراعة القمح.. والإنتاج المرتفع يقلل فاتورة الاستيراد
فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
مسؤولون أمريكيون: حماس ستتراجع عن حكم غزة وستبدأ عملية نزع سلاحها
البنتاجون: وزير الدفاع عرض القوات الأمريكية للخطر بمشاركة خطط حساسة على هاتفه
الاحتفال بالذكرى العاشرة لنياحة الأنبا أبراهام مطران الكرسي الأورشليمي في كنائس الخليج
نواب البرلمان: مشروع "أبيدوس 2" للطاقة الشمسية خطوة استراتيجية لتعزيز الاستدامة واستقرار الشبكة الكهربائية
أقل سعر دولار اليوم 5-12-2025
حركة تعيينات واسعة داخل جيش الاحتلال
إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا
البث الأوروبي تقر مشاركة إسرائيل بمسابقة الأغنية.. و3 دول تعلن الانسحاب
مصر في المونديال.. عودة جديدة إلى الساحة العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بطارية ضخمة وشاشة عملاقة .. هاتف بوكو C85 5G ينطلق بأسعار مذهلة

POCO C85 5G
POCO C85 5G
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة بوكو POCO، عن استعدادها لإطلاق هاتفها الجديد POCO C85 5G في الهند، حيث بدأت الشركة بالفعل في مشاركة التشويقات الرسمية للجهاز، من المقرر أن يتم الكشف عنه رسميا في 9 ديسمبر.

تصميم مألوف ومستعار من ريدمي

يشبه التصميم الظاهر في التشويقات إلى حد كبير هاتف Redmi 15C 5G الذي تم إطلاقه مؤخرا، ما يشير إلى نهج إعادة العلامة التجارية الذي تتبعه بوكو في بعض أجهزتها.

من المتوقع أن يأتي هاتف POCO C85 5G، بشاشة بقياس 6.9 بوصة وبدقة HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، ما يهدف إلى تقديم تجربة مشاهدة أفضل للفيديوهات والألعاب والاستخدام اليومي.

داخل الهاتف، من المرجح أن يعمل بمعالج ميدياتك Dimensity 6300، والذي يدعم الاتصال بشبكات 5G ويوفر أداء سلسا للمهام اليومية مع الحفاظ على سعر اقتصادي مناسب.

أكدت بوكو أن هاتف POCO C85 5G سيأتي بنظام كاميرات خلفية مزدوجة، حيث ستكون الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بينما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجابكسل، لتغطية احتياجات التصوير الأساسية للمستخدمين.

هاتف POCO C85 5G الجديد

أحد أبرز مميزات هاتف بوكو الجديد POCO C85 5G هو بطاريته الكبيرة بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع 33 وات، ما يوفر وقت تشغيل طويل وشحن سريع، كما سيضم الهاتف مستشعر بصمة جانبي لتسهيل فتح القفل بسرعة وأمان.

الإطلاق والسعر المتوقع

أكدت بوكو أن هاتف POCO C85 5G سيكون متاحا للبيع في الهند فور الإطلاق، وسيتم الكشف عن السعر وتفاصيل البيع خلال الإعلان الرسمي. 

ونظرا لأن Redmi 15C 5G يبدأ سعره من 12499 روبية هندية (حوالي 137 دولارا)، فمن المتوقع أن يأتي هاتف POCO C85 5G بسعر مشابه أو أقل قليلا.

POCO C85 5G تصميم بوكو C85 بوكو C85 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

مرتبات ديسمبر 2025

المالية تُحسم الجدل.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025.. وحقيقة الزيادة الجديدة

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

تمساح

تماسيح بمياه المصرف.. أهالي عزبة سدرة بالشرقية يستغيثون والمحافظة تتحرك

بشعة الفتاة بوسي

شربوا المقلب .. حكاية تعاطف المواطنين مع بِشعة بوسي قبل رقص كيداهم

واقعة متداولة للبشعة

بعد اتهام زوجها.. فتاة تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا بواقعة "البشعة"

ترشيحاتنا

نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل

الأنبا رافائيل يدشن مذ بح "أبي سيفين" بكنيسة "العذراء" بالفجالة | صور

البابا تواضروس

تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة بالمعادي بيد البابا تواضروس | صور

بطريركية الروم الكاثوليك تنفي استقالة البطريرك يوسف العبسي

بطريركية الروم الكاثوليك تنفي استقالة يوسف العبسي

بالصور

أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

جمال وشياكة.. دينا فؤاد تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

الأمراض
الأمراض
الأمراض

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

فيديو

أزمة الام الروسية وطفلها

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

محمد صلاح

ظهور غريب.. سر قناع محمد صلاح وجلوسه على دكة البدلاء

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد