بطارية ضخمة وشاشة عملاقة .. هاتف بوكو C85 5G ينطلق بأسعار مذهلة

كشفت شركة بوكو POCO، عن استعدادها لإطلاق هاتفها الجديد POCO C85 5G في الهند، حيث بدأت الشركة بالفعل في مشاركة التشويقات الرسمية للجهاز، من المقرر أن يتم الكشف عنه رسميا في 9 ديسمبر.

تصميم مألوف ومستعار من ريدمي

يشبه التصميم الظاهر في التشويقات إلى حد كبير هاتف Redmi 15C 5G الذي تم إطلاقه مؤخرا، ما يشير إلى نهج إعادة العلامة التجارية الذي تتبعه بوكو في بعض أجهزتها.

من المتوقع أن يأتي هاتف POCO C85 5G، بشاشة بقياس 6.9 بوصة وبدقة HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، ما يهدف إلى تقديم تجربة مشاهدة أفضل للفيديوهات والألعاب والاستخدام اليومي.

داخل الهاتف، من المرجح أن يعمل بمعالج ميدياتك Dimensity 6300، والذي يدعم الاتصال بشبكات 5G ويوفر أداء سلسا للمهام اليومية مع الحفاظ على سعر اقتصادي مناسب.

أكدت بوكو أن هاتف POCO C85 5G سيأتي بنظام كاميرات خلفية مزدوجة، حيث ستكون الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بينما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجابكسل، لتغطية احتياجات التصوير الأساسية للمستخدمين.

هاتف POCO C85 5G الجديد

أحد أبرز مميزات هاتف بوكو الجديد POCO C85 5G هو بطاريته الكبيرة بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع 33 وات، ما يوفر وقت تشغيل طويل وشحن سريع، كما سيضم الهاتف مستشعر بصمة جانبي لتسهيل فتح القفل بسرعة وأمان.

الإطلاق والسعر المتوقع

أكدت بوكو أن هاتف POCO C85 5G سيكون متاحا للبيع في الهند فور الإطلاق، وسيتم الكشف عن السعر وتفاصيل البيع خلال الإعلان الرسمي.

ونظرا لأن Redmi 15C 5G يبدأ سعره من 12499 روبية هندية (حوالي 137 دولارا)، فمن المتوقع أن يأتي هاتف POCO C85 5G بسعر مشابه أو أقل قليلا.