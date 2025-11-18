قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد عبدالباسط ينتقد حسام حسن: منتخب مصر ليس ساحة لتقسيم الجماهير
السفير الروسي لمجلس الأمن: لن ندعم قرارا لا يتضمن حل الدولتين
بعد قرارات مجلس الأمن.. ترامب يوجه الشكر لمصر وعدد من الدول العربية
الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مبان مملوكة لإحدى شركات القطاع العام
هل يجب إعادة الوضوء بعد تناول لحوم الإبل؟.. اعرف حكم الشرع
انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
أجنبي يطلب من فرد شرطة ملابسه.. الداخلية تكشف حقيقة الفيديو المتداول
متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب
في دقائق.. رابط وطريقة الاستعلام عن الرقم التأميني 2025 عبر موقع التأمينات
تسلا تسرع خطتها للتخلص من المكونات الصينية في سيارات السوق الأمريكية
الولايات المتحدة في مجلس الأمن: القرار يضمن غزة مستقرة و إسرائيل آمنة
مدير الوطنية للانتخابات: الفلوس اللي بتندفع في الانتخابات ربنا هيحاسبنا عليها
شاومي تكشف عن Redmi 15 في مصر.. بطارية عملاقة وأداء ممتاز بسعر مناسب

أعلنت شاومي عن وصول هاتف Redmi 15 إلى السوق المصري، وهو هاتف متوسط السعر يبرز ببطاريته الكبيرة وأداء موثوق به، مع تصميم حديث وميزات تنافسية، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الباحثين عن جهاز يفي باحتياجاتهم اليومية دون حمل عبء ميزانية كبيرة.

المواصفات الرئيسية لهاتف Redmi 15

البطارية والسعة: بطارية ضخمة بسعة 7000 ملي أمبير، تدعم استخدام الهاتف لأكثر من يومين متواصلين، وهي مدعومة بتقنية الشحن السريع بقوة 33 واط، بالإضافة إلى شحن عكسي بقدرة 18 واط لإمكانية شحن الأجهزة الأخرى عبر الهاتف.

الشاشة: شاشة IPS LCD قياسها 6.9 إنش بدقة 1080 × 2340 بكسل مع معدل تحديث 144 هرتز، توفر تجربة تصفح الألعاب والفيديوهات بسلاسة ووضوح عالي.

الأداء: مزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 بمعمارية 6 نانومتر، ثماني النوى يوازن بين القوة وكفاءة استهلاك الطاقة، ما يجعل أداء الهاتف جيدًا لتعدد المهام والتطبيقات اليومية.

الكاميرا: كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، تدعم تصوير فيديو بدقة 1080p، وكاميرا أمامية 8 ميجابكسل بجودة مناسبة لعشاق السيلفي.

نظام التشغيل: يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة المستخدم HyperOS 2 التي تضمن تجربة سلسة وحديثة.

التصميم والحماية: هيكل بلاستيكي مع شهادة IP64 لمقاومة الرذاذ والغبار تجعل الهاتف متينًا للاستخدام اليومي.

السعر وتوفر الهاتف في مصر

يتوفر Redmi 15 في السوق المصري بسعر تنافسي يبدأ من حوالي 7450 جنيه مصري (حوالي 250 دولارًا)، مما يجعله من بين أفضل الخيارات في فئة الهواتف المتوسطة التي تقدم مواصفات متقدمة بأسعار مناسبة جدًا.​

خلاصة: هل يستحق Redmi 15 الشراء؟

يُعتبر Redmi 15 هاتفًا مثاليًا لمن يبحث عن بطارية عملاقة تدوم طويلًا مع شاشة كبيرة وعالية التردد، مع أداء قوي يكفي لتلبية متطلبات الاستخدام اليومي، وذلك بسعر منافس يجعله خيارًا جذابًا في السوق المصري. إذا كانت البطارية والأداء والتكلفة من أولوياتك، فإن Redmi 15 يستحق التجربة بلا شك.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

