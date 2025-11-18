أحمد عبدالباسط ينتقد حسام حسن: منتخب مصر ليس ساحة لتقسيم الجماهير

وجّه المحلل الرياضي أحمد عبدالباسط انتقادات حادة إلى المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، رغم تأكيده على حب الجماهير لهما واعتبارهما جزءًا من تاريخ الكرة المصرية.



وقال عبدالباسط في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك إن التوأم “لا يقبلان أي انتقاد، ويعتبران من ينتقدهما متآمرًا أو كارهًا”، معتبرًا أن هذه “نظرية خاطئة” لا يجب أن يؤمن بها من يقود المنتخب الوطني، خصوصًا أن منصب المدير الفني يتطلب أكبر قدر من ضبط النفس والابتعاد عن الانفعال.

وأضاف أن المدير الفني للمنتخب يجب أن يكون متجردًا تمامًا من أي مشاعر شخصية تتعلق بالحب أو الكره عند اختيار اللاعبين أو تحديد مشاركاتهم، مشيرًا إلى أن حسام حسن أثبت أنه “يتابع وينشغل بالمنتقدين” إلى حد تصنيف الجماهير إلى “شعب يحب وشعب لا يحب”، وهو ما وصفه بأنه “أمر غير منطقي وقد يسبب وقيعة بين الجماهير”.



وانتقد عبدالباسط كثرة الشكاوى بين بعض اللاعبين والجهاز الفني، معتبرًا أن أزمة مدرب الأحمال الذي رفضه حسام بينما أصر اللاعبون عليه وانتهى الأمر بتنفيذ قرارهم، يجب أن تكون “عظة” للمدير الفني.



كما تطرق إلى ما وصفه بعدم العدل في التعامل مع بعض النجوم، مشيرًا إلى واقعة استبعاد أحد قادة المنتخب بسبب عبارة قالها لزميله وتم تسريبها، وهو ما اعتبره “أمرًا غير منطقي” في إدارة منتخب يمثل مصر.



وطالب عبدالباسط المدير الفني بغض البصر عن الانتقادات، وإغلاق الأبواب أمام الأهواء والمشاكل والتركيز فقط على اختيارات اللاعبين، مؤكدًا: “إن لم يحدث ذلك، فمشاركتنا في كأس الأمم قد تنتهي دون نتائج طيبة”.

تدخل اتحاد الكرة

وختم بدعوة اتحاد الكرة للجلوس مع حسام حسن ورفع الضغوط عنه، قائلًا: “هو يشعر دائمًا بالغدر، وفي النهاية المنتخب يلعب باسم مصر، وأي فشل سيتحمله الجميع”.