ينزع غزة عن جغرافيا فلسطين.. أول رد من حماس على اعتماد مشروع القرار الأمريكي
فلسطين ترحب بالقرار الأممي بشأن غزة: جاهزون للتنفيذ وتحمل المسئولية كاملة
أحمد عبدالباسط ينتقد حسام حسن: منتخب مصر ليس ساحة لتقسيم الجماهير
السفير الروسي لمجلس الأمن: لن ندعم قرارا لا يتضمن حل الدولتين
بعد قرارات مجلس الأمن.. ترامب يوجه الشكر لمصر وعدد من الدول العربية
الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مبان مملوكة لإحدى شركات القطاع العام
هل يجب إعادة الوضوء بعد تناول لحوم الإبل؟.. اعرف حكم الشرع
انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
أجنبي يطلب من فرد شرطة ملابسه.. الداخلية تكشف حقيقة الفيديو المتداول
متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب
في دقائق.. رابط وطريقة الاستعلام عن الرقم التأميني 2025 عبر موقع التأمينات
تسلا تسرع خطتها للتخلص من المكونات الصينية في سيارات السوق الأمريكية
رياضة

أحمد عبدالباسط ينتقد حسام حسن: منتخب مصر ليس ساحة لتقسيم الجماهير

حسام حسن
حسام حسن
يارا أمين

وجّه المحلل الرياضي أحمد عبدالباسط انتقادات حادة إلى المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، رغم تأكيده على حب الجماهير لهما واعتبارهما جزءًا من تاريخ الكرة المصرية.


وقال عبدالباسط في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك إن التوأم “لا يقبلان أي انتقاد، ويعتبران من ينتقدهما متآمرًا أو كارهًا”، معتبرًا أن هذه “نظرية خاطئة” لا يجب أن يؤمن بها من يقود المنتخب الوطني، خصوصًا أن منصب المدير الفني يتطلب أكبر قدر من ضبط النفس والابتعاد عن الانفعال.

وأضاف أن المدير الفني للمنتخب يجب أن يكون متجردًا تمامًا من أي مشاعر شخصية تتعلق بالحب أو الكره عند اختيار اللاعبين أو تحديد مشاركاتهم، مشيرًا إلى أن حسام حسن أثبت أنه “يتابع وينشغل بالمنتقدين” إلى حد تصنيف الجماهير إلى “شعب يحب وشعب لا يحب”، وهو ما وصفه بأنه “أمر غير منطقي وقد يسبب وقيعة بين الجماهير”.


وانتقد عبدالباسط كثرة الشكاوى بين بعض اللاعبين والجهاز الفني، معتبرًا أن أزمة مدرب الأحمال الذي رفضه حسام بينما أصر اللاعبون عليه وانتهى الأمر بتنفيذ قرارهم، يجب أن تكون “عظة” للمدير الفني.


كما تطرق إلى ما وصفه بعدم العدل في التعامل مع بعض النجوم، مشيرًا إلى واقعة استبعاد أحد قادة المنتخب بسبب عبارة قالها لزميله وتم تسريبها، وهو ما اعتبره “أمرًا غير منطقي” في إدارة منتخب يمثل مصر.


وطالب عبدالباسط المدير الفني بغض البصر عن الانتقادات، وإغلاق الأبواب أمام الأهواء والمشاكل والتركيز فقط على اختيارات اللاعبين، مؤكدًا: “إن لم يحدث ذلك، فمشاركتنا في كأس الأمم قد تنتهي دون نتائج طيبة”.

تدخل اتحاد الكرة 

وختم بدعوة اتحاد الكرة للجلوس مع حسام حسن ورفع الضغوط عنه، قائلًا: “هو يشعر دائمًا بالغدر، وفي النهاية المنتخب يلعب باسم مصر، وأي فشل سيتحمله الجميع”.

حسام حسن أحمد عبدالباسط منتخب مصر إبراهيم حسن اتحاد الكرة

