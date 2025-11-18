قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

حسن المستكاوي: لا نلعب كرة تليق بالمستوى الدولي.. ورغم ذلك أنا مع منتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن
يارا أمين

انتقد الناقد الرياضي حسن المستكاوي أداء منتخب مصر، مؤكدًا أن المنتخب لا يقدم المستوى الذي يليق بالمنافسات الدولية، رغم تحسّن الأداء نسبيًا مقارنة بالشوط الأول أمام كاب فيردي.

وقال المستكاوي في منشور له عبر صفحته على فيسبوك: “‏ياجماعة بوضوح نحن لانلعب كرة القدم التي تليق بالمستوى الدولي، وكلمة نسبيا مقارنة بالشوط الاول امام كاب فيردى، نحن نفتقد اللياقة والقوة والسرعة في المسافات القصيرة وفي المسافات الطويلة والضغط ولعب ٩٠ دقيقة كاملة والتنظيم الدفاعي وغيرها من مشاكل نتيجة فوضي فنية لم تعالج من سنين”.

وتابع: “ولكن رغم رأيي هذا أنا مع منتخب مصر وعايزه يكسب ويلعب الكورة اللي نتمناها جميعا، هو مش منتخب حسام ولا غير حسام ده منتخب مصر وكل ماسبق من نقد محاولة للخروج من دايرة المبررات الفاشلة وتسمية الهزائم بأسماء لاعبين، فمن لعب ومن لم يلعب والتشكيل والغيابات وطريقة اللعب، كلها تفاصيل اصغر كثيرا جدا من مستوانا الفني العام عند اللعب دوليا”.

رد حسام حسن على الانتقادات 

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن غضبه من الانتقادات التي طالت الفريق عقب المشاركة في بطولة كأس العين، وخاصة بعد الخسارة أمام أوزبكستان في نصف النهائي.

وأكد حسام حسن، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت"، أن مباريات البطولة كانت تجارب فنية هدفها اختبار اللاعبين وإجراء تعديلات على التشكيل، قائلاً:
"سواء فزنا أو خسرنا فهي مباريات تجريبية، لدينا إصابات عديدة، وأعتمد على كل اللاعبين المتاحين".

وشدد المدير الفني على أن عملية تجديد دماء المنتخب تأخرت كثيرًا، مضيفًا أن بعض المنتقدين لا يدركون حجم العمل المبذول داخل الفريق، وقال:"مبروك للمصريين الحقيقيين، هناك فريق يُبنى الآن، وهذا الكلام أقوله لمن يجلسون في الاستوديوهات".

وواصل حسام حسن حديثه مهاجمًا الانتقادات الموجهة للجهاز الفني:"هناك أشخاص نفسياتهم سيئة ولا يهدأون. لو مدرب أجنبي كان موجودًا لقالوا (شوفوا الخبرة والنباهة). نحن مصريون ونفكر ونحب البلد".

وأشار إلى معاناة اللاعبين من الإرهاق الشديد بسبب ضغط المباريات، موضحًا أنهم خاضوا أربع مواجهات في عشرة أيام مع التزاماتهم مع أنديتهم الكبرى، مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وأضاف:"أنا أدرب الفريق حصتين فقط قبل المباريات، واللاعبون يأتون منهكين. لماذا يصبر الناس على الأجنبي ولا يصبرون علينا؟ هذا الجهاز يعمل بجهد كبير".

 

وأكد حسام حسن أنه يتعامل بحذر مع الحمل البدني لتجنب الإصابات، مشيرًا إلى أن زيادة الحمل البدني ستضاعف الغيابات، وأن الجهاز الفني يتبع أسلوبًا احترافيًا في التعامل مع اللاعبين.

وتابع:"السوشيال ميديا خربت بيوتًا وبلادًا، وربنا ينجينا منهم. البعض ينتقد دون فهم. لو تريدون أن تجعلوني (تريند) فلا يهمني".

كما ذكّر بتاريخ نجاحاته مع شقيقه إبراهيم حسن، قائلًا:
"نحن صنعنا تاريخًا قبل أن يولد كثير ممن ينتقدون الآن".

 

واختتم المدير الفني تصريحاته مؤكدًا رضاه عن أداء المنتخب خلال البطولة، رغم بعض الأخطاء الدفاعية، وقال:
"قدمنا لاعبين جدد للمنتخب، وهؤلاء ذخيرة للمستقبل. اهدأوا قليلاً على بلدكم. تأهلنا لكأس العالم من قبل دون هزيمة، والقادم أصعب والمنافسون أقوى".

حسن المستكاوي منتخب مصر كاب فيردي حسام حسن أوزبكستان

