ضربة موجعة للدعم السريع.. غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة قائده

أفادت وسائل إعلام عربية، مقتل مستشار قائد قوات الدعم السريع، حامد أبو بكر، إلى جانب خمسة من مرافقيه، في غارة جوية نفذها الجيش السوداني في إقليم دارفور غربي البلاد.

وأضافت التقارير، أن الغارة استهدفت اجتماعا ميدانيا لعدد من قادة قوات الدعم السريع قرب مدينة زالنجي، ما أسفر عن سقوط قتلى في صفوفهم.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتحقيق الجيش عدد من الانتصارات في البلاد.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور حسن البحيري باحث في الشأن الأفريقي، أن قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي تكن العداء لمصر، مشيرا إلى أن القيادة السياسية المصرية أصدرت بيان وأعلنت عن الخطوط الحمراء للدولة السودانية، وردت عليه الدعم السريع بيان أكدت أن مصر تتدخل في الشأن الداخلي السوداني.

وقال حسن البحيري، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن قوات الدعم السريع تعمل على زعزعة وإستقرار السودان وتفتيت الدولة السودانية، وتقسيم السودان إلى دويلات، وتحاولة إستهداف الأمن القومي المصري.

وتابع الباحث في الشأن الأفريقي، أن الدعم السريع يدعي بأن مصر يمكن أن تهاجم السودان وهو أمر خاطئ لأان مصر ترفض التصعيد العسكري في السودان وتعمل على الإستقرار للدولة السودانية.



