باحث بالشان الأفريقي: قوات الدعم السريع تعمل على زعزعة وإستقرار السودان

أكد الدكتور حسن البحيري باحث في الشأن الأفريقي، أن قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي تكن العداء لمصر، مشيرا إلى أن القيادة السياسية المصرية أصدرت بيان وأعلنت عن الخطوط الحمراء للدولة السودانية، وردت عليه الدعم السريع بيان أكدت أن مصر تتدخل في الشأن الداخلي السوداني.

وقال حسن البحيري، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن قوات الدعم السريع تعمل على زعزعة وإستقرار السودان وتفتيت الدولة السودانية، وتقسيم السودان إلى دويلات، وتحاولة إستهداف الأمن القومي المصري.

وتابع الباحث في الشأن الأفريقي، أن الدعم السريع يدعي بأن مصر يمكن أن تهاجم السودان وهو أمر خاطئ لأان مصر ترفض التصعيد العسكري في السودان وتعمل على الإستقرار للدولة السودانية.