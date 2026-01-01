باحث: الدور الأمريكي هام ورئيسي في وضع حلول للصراع الدائر في السودان

أكد الدكتور حسن البحيري باحث في الشأن الأفريقي، أن الدور الأمريكي هام ورئيسي في وضع حلول للصراع الدائر في السودان، حتى من قبل مجئ ترامب في سلطة أمريكا، كان هناك مفاوضات أمريكية سعودية للعمل على حل الأزمة.

وقال حسن البحيري، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن تعنت الدعم السريع، وعدم وجود أرضية مشتركة بين الجيش السوداني والدعم السريع، تسبب في فشل الوساطة السعودية الأمريكية للعمل على إنهاء الصراع.

وتابع الباحث في الشأن الأفريقي، أن أمريكا تعمل على التنسيق مع مصر والسعودية لإنهاء تلك الأزمة والعمل على تسويتها، مؤكدا ان وزير الخارجية الأمريكي أكد أنه لا بد من وجود هدنة إنسانية في السودان، والضغط على قوات الدعم السريع والجيش السوداني لعدم وجود عمليات تصعيدية.