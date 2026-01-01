صلاح حليمة: إعلان القيادة المصرية عن الخطوط الحمراء جاء للحفاظ على وحدة السودان

أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن هناك مجموعة أعلنت بالفعل تشكيل حكومة موازية، في السودان، مشيرا إلى أنه طرحت ميثاقا لإنشاء دولة علمانية تضم إقليم دارفور بولاياته الخمس إلى جانب شمال وجنوب كردفان.

وقال صلاح حليمة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن التحذير من الكيانات الموازية جاء على خلفية محاولات محمد حمدان دقلو وقوات الدعم السريع، بالتعاون مع ما يُعرف بمجموعة تأسيس التي تضم عددًا من القوى السياسية السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبدالعزيز الحلو، لإعلان حكومة موازية على الأرض.

وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن الخطوط الحمراء التي أكدت عليها القيادة السياسية المصرية تتمثل أولًا في الحفاظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية، وثانيًا رفض وجود أي كيانات موازية للدولة، وثالثًا حماية مؤسسات الدولة الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية.



