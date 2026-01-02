وفاة مفتش بالأوقاف أثناء أداء عمله بسوهاج

توفي، الشيخ يحيى محمود محمد سليمان، المفتش المنتدب بإدارة أوقاف غرب البلينا، عرابة أبيدوس، التابعة لمديرية أوقاف سوهاج، وذلك خلال تواجده بمقر عمله بدائرة مركز البلينا جنوب المحافظة.

ماذا حدث؟

وكان الشيخ الراحل يؤدي مهامه الوظيفية داخل مقر الإدارة، قبل أن يتعرض لوعكة صحية مفاجئة أسفرت عن وفاته في الحال، وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا يفيد بوفاة مفتش بأوقاف غرب البلينا أثناء العمل، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى مقر الإدارة، حيث تم التأكد من الوفاة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

وبحسب ما قيل في حق الفقيد، فإن المتوفي كان يتمتع بسيرة طيبة بين زملائه، وعُرف بالالتزام والانضباط في أداء مهام عمله، كما كان حاضرًا بمقر الإدارة في إطار متابعته للأعمال المكلف بها، قبل أن يلقى ربه بشكل مفاجئ.

وسادت حالة من الهدوء داخل مقر الإدارة عقب الواقعة، وتم إخطار أسرة المتوفي بالنبأ، كما تم نقل الجثمان لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وفقًا للقانون.