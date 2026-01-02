إيران تعرض بيع أنظمة أسلحة متطورة مقابل عملات مشفرة.. تفاصيل

قال الكاتب الصحفي محمد خيري المتخصص في الشؤون الإيرانية، إن إيران تعرض بيع أنظمة أسلحة متطورة مقابل عملات مشفرة.

وأضاف أن إيران تسلك كل الطرق التي تستطيع من خلالها الحصول أو الدخول في التعاملات المالية العالمية، موضحًا أن إيران للأسف موضوعة تحت قوائم العقوبات المتعلقة بمنعها من الدخول في نظام سوفت المالي العالمي.

ولفت إلى أن إيران دخلت في استخدام العملات الرقمية المشفرة، من خلال بعض المحافظ الخاصة بها، وأنها تتعامل مع بعض الدول العالم.

اليمن ولبنان

وأشار إلى أن من أبرز الدول التي تتعامل معها إيران، اليمن ولبنان، فنزويلا، موضحًا أن هناك بوادر حرب بين أمريكا وفنزويلا، وأن إيران تتعامل سرا مع بعض الدول.

وأوضح أن أمريكا تعمل على غلق المنافذ على إيران، وذلك من خلال منظومة العقوبات الاقتصادية، وأنه على مدار الشهرين الماضيين، واجهت جميع المحافظ الرقمية في إيران هجمات سيبرانية.

https://www.facebook.com/reel/4527945997432864