سيولة مرورية وانتشار أمني مكثف.. نجاح خطة تأمين ليلة رأس السنة

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية مرت بسلام على مستوى الجمهورية، دون تسجيل حوادث مؤثرة أو تكدسات مرورية غير معتادة، رغم زيادة الكثافات المرورية في بعض المناطق نتيجة الإقبال على أماكن الاحتفال، إلى جانب سوء الأحوال الجوية في الساعات الأولى من اليوم.

وأوضح اللواء أحمد هشام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الداخلية أعدّت خطة أمنية ومرورية شاملة قبل احتفالات رأس السنة، شملت تأمين الكنائس والمنشآت الحيوية والمناطق السياحية وأماكن التجمعات.

وأشار إلى أن الخطة اعتمدت على الانتشار المكثف لقوات الشرطة، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، ما ساهم في سرعة التعامل مع أي طوارئ وتحقيق أعلى معدلات الانضباط المروري.

وأكد على أن التعاون الإيجابي من جانب المواطنين لعب دورًا محوريًا في إنجاح الخطة بنسبة 100%، مشددًا على أن الوعي المجتمعي كان عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الأمن والاستقرار خلال الاحتفالات.