مصادر يمنية : هروب قيادات كبيرة من القوات التابعة للمجلس الإنتقالي
أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر
سيولة مرورية وانتشار أمني مكثف.. نجاح خطة تأمين ليلة رأس السنة
دعاء المطر .. ردده في وقت الاستجابة يقضي الله حوائجك ويسخر لك الأرض وما عليها
إيران تعرض بيع أنظمة أسلحة متطورة مقابل عملات مشفرة.. تفاصيل
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. وتحذيرات للمزارعين من تأثيرات الصقيع
دعاء الجمعة الأولى بالسنة الجديدة.. اغتنم فضله في هذا اليوم المبارك
السفير السعودي باليمن: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اتخذ قرارات أحادية
مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات و15 سلاحا ناريا بسوهاج
وفاة مفتش بالأوقاف أثناء أداء عمله بسوهاج
ننشر قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2026
ليست مجرد وجبات.. مبادرة "الإطعام" تعيد إحياء قيم المودة والتراحم في قلب مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

سيولة مرورية وانتشار أمني مكثف.. نجاح خطة تأمين ليلة رأس السنة

إسراء صبري

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية مرت بسلام على مستوى الجمهورية، دون تسجيل حوادث مؤثرة أو تكدسات مرورية غير معتادة، رغم زيادة الكثافات المرورية في بعض المناطق نتيجة الإقبال على أماكن الاحتفال، إلى جانب سوء الأحوال الجوية في الساعات الأولى من اليوم.

وأوضح اللواء أحمد هشام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الداخلية أعدّت خطة أمنية ومرورية شاملة قبل احتفالات رأس السنة، شملت تأمين الكنائس والمنشآت الحيوية والمناطق السياحية وأماكن التجمعات.

وأشار إلى أن الخطة اعتمدت على الانتشار المكثف لقوات الشرطة، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، ما ساهم في سرعة التعامل مع أي طوارئ وتحقيق أعلى معدلات الانضباط المروري.

وأكد على أن التعاون الإيجابي من جانب المواطنين لعب دورًا محوريًا في إنجاح الخطة بنسبة 100%، مشددًا على أن الوعي المجتمعي كان عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الأمن والاستقرار خلال الاحتفالات.

تكدسات مرورية وزارة الداخلية الحالة المرورية

أسعار الكهرباء

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025

أمطار

منخفض قطبي يضرب مصر.. تحذير عاجل للمزارعين لحماية المحاصيل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة

الطقس في مصر

ليلة ماطرة .. أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة تضرب غالبية المحافظات

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 1-1-2026.. تحرك جديد

السودان

غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة مستشار قائد الدعم السريع

وجبات غنية بالبروتين

تساعدك في الصيام.. 8 وجبات خفيفة غنية بالبروتين لتعزيز صحتك

زبادي منزلي

تحذير من تناوله بكثرة.. طريقة صنع الزبادي في المنزل بدلا من شرائه

قطارات السكك الحديدية

قبلي وبحري.. مواعيد قطارات السكك الحديدية اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

