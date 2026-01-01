خالد عباس: احتفالية رأس السنة لمصر وليست للعاصمة فقط

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية، إننا سننظم احتفالية رأس السنة بشكل سنوي وفي كل المناسبات والأعياد والاحتفالات وهذا وعد منا بذلك.

وأضاف خالد عباس، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن احتفالية رأس السنة التي تم تنظيمها أمس كانت حفلة عائلية يراها العالم بأكمله ونظمنا أنشطة مختلفة على مدار اليوم لكل المصريين.

واشار إلى أن هذه الاحتفالية كانت البداية، وسنة 2026 ستكون سنة العاصمة، وكل المصريين يستحقوا أن يفرحوا ويدخلون العام الجديد بفرحة وتفاؤل.

وذكر أن هذه الاحتفالية هي احتفالية لمصر وليست للعاصمة الجديدة فقط، منوها أن كل المشاركين في هذه الاحتفالية كانوا في حب مصر.