سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة 20 فبراير 2026

استقرت أسعار الحديد والأسمنت، في سوق مواد البناء المصرية، اليوم الجمعة 20 فبراير 2026، على أرض المصنع وفي المحلات التجارية، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، حيث يضاف إلى سعر المصنع قيمة تترواح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار كل طن حديد، ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه على كل طن ليصل إلى المستهلك.



أسعار الحديد اليوم الجمعة 20 فبراير 2026

تباينت أسعار طن الحديد بين الشركات في سوق مواد البناء، وفقًا لـ بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، بضضشالقيم الآتية:



- بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثمارى 35923 جنيهًا مسجلا ارتفاعا قدره 125 جنيها عن الأسعار المسجلة أمس



- بلغ سعر حديد عز نحو 37679 جنيهًا مسجلا إرتفاع قدره 193 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس.



- سعر حديد المراكبي يسجل نحو 37500 جنيه للطن.



- سعر حديد بشاي سجل نحو 38000 جنيه للطن.



- سعر حديد العشري سجل 34500 جنيه للطن.



- سعر حديد المصريين سجل 3500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 20 فبراير 2026 فى مصر

- سجل سعر طن أسمنت الرمادي نحو 4035 جنيهًا، مسجلا ارتفاعا قدره 105 جنيهات عن الأسعار المسجلة أمس.



- سعر طن أسمنت الفهد سجل نحو 3680 جنيهًا.





- سعر طن أسمنت السويس سجل نحو 3850 جنيهًا.



- فيما سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 3630 جنيها.



- وصل سعر طن أسمنت حلوان إلى 3850 جنيها.



- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلى 3670 جنيها .





- سجل أسمنت المعلم اليوم، سعر 3610 جنيهات للطن.



- سجل سعر أسمنت السهم 3700 جنيه للطن.



- بلغ سعر أسمنت وادي النيل اليوم 3670 جنيهًا للطن.



- سجل سعر طن أسمنت المخصوص 3800 جنيه.



أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

- سجل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض نحو 4950 جنيهًا.





- سجل سعر طن الأسمنت الأبيض العادة نحو 4950 جنيهًا.



- وصل سعر طن أسمنت سوبر سيناء إلى 4950 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم

- بلغ سعر طن أسمنت الواحة نحو 2930 جنيهًا.



- سجل سعر طن أسمنت أهل مصر اليوم نحو 3150 جنيها.

أسعار الطوب في سوق البناء

- الطوب الأحمر (ألف طوبة): سجل سعرها حوالي 1,550 جنيها.





- الطوب الأسمنتي المصمت (ألف طوبة): بلغ نحو 2,200 جنيه.



- الطوب الأسمنتي المفرغ: وصل إلى 13,340 جنيها للألف.



- الطوب الخفيف: سجل نحو 2,257 جنيها للألف.





أنواع الطوب المتداول في السوق

ينقسم أنواع الطوب المتداول في السوق المصرية، إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها:



- الطوب الأحمر: يُستخدم في بناء الحوائط والأساسات، ويتميز بانتشاره الواسع وتعدد مقاساته.





- الطوب الأسمنتي: يدخل في الأعمال الإنشائية التي تتطلب قوة تحمل أعلى، ويتميز بصلابته.



- الطوب الأبيض (الخرساني): يُستخدم في العزل والبناء الخفيف، ويتميز بخفة وزنه وسهولة تركيبه.