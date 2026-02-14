مع انخفاض درجات الحرارة.. مراحل الحفاظ على الوزن الصحي في فصل الشتاء

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادٍ في الدوري الروسي فقط.. أشرف نصار يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ
حكم صيام المريض كبير السن.. دار الإفتاء تجيب
استقبال حافل بالأوبرا لـ مدحت صالح.. وميرفت أمين فى صدارة الحضور
ملادينوف: انتهاكات الاحتلال قد تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع
تركي آل الشيخ ينفي منح شاب واقعة فتاة الأتوبيس الإقامة الذهبية أو مبلغا ماليا.. تفاصيل
فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر
ترامب: تغيير النظام الإيراني سيكون أفضل شيء
رامي إمام: أفلام الميوزيكال شغفي.. ودعم الشباب مسؤولية المرحلة
مصر ترحب بتوقيع مراجع إسناد آلية وقف إطلاق النار في شرق الكونغو الديمقراطية
الدوري الفرنسي| باريس سان جيرمان يتلقى هزيمة مفاجئة أمام رين
تتغير عاداتنا اليومية بشكل ملحوظ، مع انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء، فنميل إلى قلة الحركة، والإكثار من الأطعمة الدسمة، وقضاء وقت أطول داخل المنازل، حيث ذكر موقع British Heart Foundation هذه التغيرات البسيطة التي التي قد تؤدي  إلى زيادة تدريجية في الوزن، وتشكل عبئًا صحيًا مع مرور الوقت.

طرق الوقاية من أمراض البرد

ـ الحركة.. خط الدفاع الأول

رغم برودة الطقس وقصر ساعات النهار، تظل الحركة عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الوزن. فالنشاط البدني لا يساعد فقط على حرق السعرات الحرارية، بل يحسّن المزاج ويقلل من الرغبة في تناول الطعام بدافع الملل أو الكسل.

يمكن استغلال ساعات النهار في المشي، أو الاعتماد على بدائل داخلية مثل صعود السلالم، أو ممارسة تمارين بسيطة في المنزل. المهم هو الانتظام، لا شدة التمرين.

ـ انتبه للعادات الغذائية اليومية

الشتاء موسم الأطعمة الثقيلة والمشروبات الساخنة الغنية بالسعرات الحرارية. ومع تكرار هذه العادات، قد يحدث فائض في الطاقة يؤدي إلى زيادة الوزن.

الالتزام بتناول ثلاث وجبات متوازنة يوميًا، وتقليل الوجبات الخفيفة غير الضرورية، يساعد على ضبط الشهية. كما يُنصح بالتحكم في أحجام الحصص الغذائية، خاصة النشويات مثل الأرز والمكرونة والخبز.

ـ المشروبات الخفية عالية السعرات

قد لا يدرك البعض أن بعض المشروبات الشتوية، خاصة المُحلاة أو الكحولية، تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة دون قيمة غذائية تُذكر. الإكثار منها لا يزيد الوزن فقط، بل يضعف القدرة على الالتزام بنمط غذائي صحي. 

لذلك، يُفضل الاعتماد على المشروبات الدافئة غير المُحلاة، مثل الأعشاب أو الشاي بدون سكر.

ـ التخطيط الذكي لوجبات الشتاء

الطعام الصحي في الشتاء لا يعني الحرمان أو تناول أطعمة باردة وغير مشبعة. فهناك العديد من الوجبات الدافئة التي تجمع بين القيمة الغذائية والشعور بالشبع، مثل الشوربات المعتمدة على الخضراوات والبقوليات، أو الأطباق المطهية بطرق صحية قليلة الدهون.

كما يمكن استبدال القلي بالخبز أو السلق، واختيار اللحوم قليلة الدسم، مع الإكثار من الخضراوات المطهية.

ـ لا تؤجل تصحيح المسار

في حال حدوث زيادة بسيطة في الوزن، من الأفضل التعامل معها مبكرًا بدل تجاهلها. فالتغيرات الصغيرة والمتدرجة أسهل في التصحيح من تراكم الكيلوجرامات على المدى الطويل.

الاعتماد على فقدان الوزن التدريجي والمتوازن هو الطريق الأكثر أمانًا للحفاظ على الصحة دون اللجوء إلى حلوه سريعة أو أنظمة قاسية.

الحفاظ على الوزن الصحي في فصل الشتاء لا يتطلب مجهودًا خارقًا، بل وعيًا بالعادات اليومية وتوازنًا بين الحركة والغذاء. ومع قليل من التخطيط والانتباه، يمكن الاستمتاع بأجواء الشتاء الدافئة دون أن يكون الثمن زيادة غير مرغوب فيها على الميزان.

