الاتحاد الأوروبي يخصص 50 مليون يورو إضافية لمساعدة أوكرانيا في توفير الطاقة خلال فصل الشتاء

أ ش أ

قدمت المفوضية الأوروبية، بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار، اليوم الخميس 50 مليون يورو إضافية لشركة نافتوجاز الأوكرانية.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن هذه الأموال ستُستخدم لدعم نظام الطاقة في أوكرانيا خلال فصل الشتاء القارس.

وجاء في بيان المفوضية: "سيساعد هذا التمويل في ضمان توفير التدفئة وإمدادات الطاقة للأسر والخدمات الحيوية والشركات في جميع أنحاء البلاد".

من جانبها قالت مارتا كوس، المفوضة الأوروبية للتوسيع، إن الأخبار الواردة من أوكرانيا كل صباح مروعة.

وأضافت: "الناس يتجمدون حتى الموت. الكثيرون يفرون من كييف ومدن أخرى. عمل الاتحاد الأوروبي عن كثب مع أوكرانيا لتثبيت نظام الطاقة، . نحن نبحث في جميع الخيارات الممكنة لمساعدة الأوكرانيين".